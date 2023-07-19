Yürekler ağza geldi! Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
Mynet Haber
53 dakika önce
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Bursa’da cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekilerin yardımına koştuğu çocuk, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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