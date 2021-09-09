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  4. Yürekler ağza geldi! Camdan çıkarak mermerin üzerinde oturan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

Yürekler ağza geldi! Camdan çıkarak mermerin üzerinde oturan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

09.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Kayaşehir'de metrelerce yükseklikteki apartmandaki dairenin açık bırakılan penceresinden çıkarak dakikalarca mermerin üzerinde oturan küçük çocuğun tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

DAKİKALARCA OTURDU

İddiaya göre Başakşehir Kayaşehir'de yüksek katlı bir binanın açık penceresinden dışarıya çıkan küçük çocuk, mermerin üzerinde dakikalarca tek başına kaldı. Ara ara çocuğun ayaklarının boşluğa düştüğü anlar görüldü. O esnada dairede başka birilerinin olup olmadığı bilinmezken, çocuğun yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

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Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

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Başakşehir
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