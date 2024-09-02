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2 saat önce

Yürekler ağza geldi! Küçük kız gemi ile iskele arasına düştü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Kızının düştüğünü görünce suya atlayan baba, kızını çevredeki vatandaşların el birliğiyle kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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