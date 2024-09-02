Yürekler ağza geldi! Küçük kız gemi ile iskele arasına düştü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Kızının düştüğünü görünce suya atlayan baba, kızını çevredeki vatandaşların el birliğiyle kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
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