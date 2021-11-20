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  4. Yürekler ağza geldi! Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti

Yürekler ağza geldi! Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti

20.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan kişi, daha sonra kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Görüntüler yayınlanmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ise olaya tepki gösterdi.

Nerede yaşandığı henüz bilinmeyen olayda, Ankara plakalı aracın sürücüsü, eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davrandı. Bir araçtan inen saldırganlar, adamın üzerine yürüyerek silah çekti. Saldırıya uğramış gibi davranan kişi daha sonra kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Saldırır gibi yapan şahıslar konfeti patlatırken, teklif alan kadın ise şoka uğradı.

Olayın yaşandığı anı videoya çeken kişinin videoyu yayınlamasının ardından, izleyenler tarafından bu durum tepkiyle karşılandı.

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(İHA)

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