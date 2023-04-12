Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
Mynet Haber
23 dakika önce
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Kocaeli'de tramvay durağında karşıya geçmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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