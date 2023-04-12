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Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Kocaeli'de tramvay durağında karşıya geçmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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