Yürekleri ağızlara getiren anlar! Küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza, önceki gün Azdavay ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek isteyen 7 yaşındaki E.N.S., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halinde olan K.O. idaresindeki otomobil, E.N.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.N.S., aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde dondurma olan çocuğun, koşarak karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Caddeden geçen otomobil ise duramayarak çocuğa çarpıyor. (İHA)

