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  4. Yürekleri ağızlara getiren anlar! Küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yürekleri ağızlara getiren anlar! Küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

17.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde okula gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye, otomobil çarptı. Çocuğun otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Azdavay ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek isteyen 7 yaşındaki E.N.S., yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halinde olan K.O. idaresindeki otomobil, E.N.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.N.S., aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde dondurma olan çocuğun, koşarak karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Caddeden geçen otomobil ise duramayarak çocuğa çarpıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza

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