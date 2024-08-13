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  4. Yürekleri ağza getirdi! İnşaat çalışmasında ‘İş güvenliği’ hatırlatan hareket

Yürekleri ağza getirdi! İnşaat çalışmasında ‘İş güvenliği’ hatırlatan hareket

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.08.2024 18:14
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Konya Akşehir’den gelen görüntüler, izleyenlerin yüreğini ağza getirdi. Hastane inşaat çalışması esnasında vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerindeki şahsın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkatleri üzerine çekti.

Yürekleri ağza getirdi! İnşaat çalışmasında ‘İş güvenliği’ hatırlatan hareket

İsmail Saymaz’ın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, izleyenlerin panik yaşamasına neden oldu. Görüntülerin, 9 Mayıs 2023 Pazartesi günü ilk kepçesi vurulan Akşehir Devlet Hastanesi Ek Bina inşaat çalışması olduğu iddia edildi.

Hastanenin ek bina inşaat çalışmasında, vinç operatörünün taşıdığı, yükün üzerinde bir işçinin de güvenlik önlemleri olmadan bulunduğu görüldü.

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Neredeyse 50 metreyi bulan yükseklikte vincin kancasında taşınan yüklerin kenarına tutunan elemanın üzerinde, yalnızca siyah tişörtünün olması dikkat çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan tutunarak taşınan elemanı görenler, ‘düştü, düşecek’ diye yürekleri ağza geldi.

‘‘İŞ GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDELİM’’

O anları Gazeteci İsmail Saymaz, ‘‘Bu görüntüler Konya Akşehir’den geldi. Akşehir Devlet Hastanesi ek bina inşaatında bugün çekildi. İş güvenliğine dikkat edelim.’’ notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yaptığı paylaşıma tepkisiz kalamayan sosyal medya kullacıları, 'Ölmeyi uyku zannediyorlar', 'Örümcek adam mı o?', 'Çok güvenli' şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya hastane
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