HABER

Yürekleri ağza getirdi! Yarı çıplak bir şekilde stadın aydınlatma direğine çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 04:42 | Son Güncelleme

İstanbul, Fatih Karagümrük Stadı’nın aydınlatma direğine çıkarak yarı çıplak bir şekilde intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Karagümrük Stadı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karagümrük Stadı’na gelen kimliği belirsiz şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine yarı çıplak bir şekilde çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Şahsı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşın, şişme branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri de emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik aldı.

İtfaiyenin merdivenli aracıyla çıkan aydınlatma direğinin yüksekliğine çıkan polis ekipleri şahısla konuşarak uzun süre ikna etmek için uğraştı. Bir süre sonra ikna olan şahıs, ekiplerce merdivenli itfaiye aracının sepetine alınarak aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan yaşanan ilginç anları ise vatandaşlar film izler gibi izleyip cep telefonlarına kaydetti. Polis ekipleri meraklı vatandaşları dağıtmakta zorluk yaşadı. İntihar girişinde bulunan kişi indirildiğinde meraklı vatandaşlar emniyet şeridini geçerek şahsı çekmeye çalıştı. (İHA)

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!
İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih Karagümrük Stadı intihar girişimi

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

İzmir'de korkutan yangın! Ekmek fabrikası küle döndü!

İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!

İstanbul'da dehşet dakikaları! Kovaladıkları araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu!

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.