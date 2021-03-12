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Yürekleri ağza getiren an! 5. kattan atlayan kadını 4. kattaki komşuları tuttu

12.03.2021 08:38 | Son Güncelleme:
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Yürekleri ağza getiren an! 5. kattan atlayan kadını 4. kattaki komşuları tuttu

İzmir'in Konak ilçesinde, kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan aşağıya atlayan kadını, kocası ve tartışma seslerini duyarak balkona çıkan 4. kattaki komşuları son anda yakaladı. Yavaşça 4. katın balkonuna indirilerek içeri alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri ağza getiren olay, dün akşam saat 22.15 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali U. (38) ve Özgül U. (30) çifti evde alkol içti. Bir süre sonra çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması balkonda devam ederken, Özgül U., bir anda kendisini balkondan aşağıya bıraktı. Bu esnada yanında bulunan kocası ve seslerden dolayı balkonda olan komşuları atlayan kadını son anda yakalarken, genç kadın komşuları tarafından yavaşça 4. katın balkonuna çekilerek içeri alındı.

MAHALLELİDEN KOCAYA SERT TEPKİ

Mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, binaya girerek araştırma yaparken, sağlık ekipleri de içeri girerek Özgül U'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra Ali U, ekipler tarafından binadan çıkarılarak polis aracına götürülürken, mahalleli Ali U'ya sert tepki gösterdi. Araya giren polisler tarafından olay kısa sürede yatıştırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri daire içerisinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra genç kadını sedye ile bina içerisinden çıkararak ambulansa aldı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan Özgül U., tedaviye alındı.

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''ALLAH'TAN AŞAĞIYA ÇEKEBİLDİLER''

Yaşanan dehşet olayına şahit olan mahalle sakinlerinden Volkan Özalkan (56), “Kızı elinden tutuyordu. Kız da o esnada bağırıyordu. 4. kattakiler Allah’tan onu aşağıya çekebildiler. Daha sonra bende 112’yi aradım. Ali U., beni de ölümle tehdit etti. Sonra polisler adlı götürdü, kadının da akıbetini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının ilk ifadesinde, kendisinin balkondan atladığını söylediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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