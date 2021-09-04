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  4. Yürekleri ağza getiren anlar! Bir anlık dikkatsizlik köpeği canından ediyordu

Yürekleri ağza getiren anlar! Bir anlık dikkatsizlik köpeği canından ediyordu

04.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da sahibinin dikkatsizliği sonucu tasması asansörün kapısına sıkışan köpek, apartman sakinlerinden biri tarafından son anda kurtarıldı. Olayın ardından veterinerde kontrolden geçen köpeğin yara almadığı ancak travma yaşadığı öğrenildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da sahibinin dikkatsizliği bir köpeği az daha canından ediyordu.

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Adı açıklanmayan bir kadın, köpeğiyle birlikte binaya girdi. Köpeğini unutan kadın doğrudan asansöre girerken, kadının gerisinde kalan köpek ise kapıların kapanması sonucu asansörün dışında kaldı. Asansör yukarı hareket edince köpeğin tasmasının zinciri asansör kapısına sıkıştı.

APARTMAN SAKİNİ KURTARDI

Tasmanın köpeğin boğazına baskı yapmaya başladığı sırada binaya giren bir şahıs durumu fark ederek, harekete geçti. Köpeğe yardımcı olmaya çalışan apartman sakini, tasmaya bağlı zinciri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Şahsın zinciri çıkarması sonucu köpek kurtulurken, facianın eşiğinden dönüldü.

Köpeğin veterinerde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilirken, olaydan yara almadan kurtulan köpeğin travma yaşadığı açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya
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