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Yürekleri ağza getiren apartmanın yıkımı

03.12.2020 18:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir apartmanın yıkımı gerçekleştirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir apartmanın yıkımı gerçekleştirildi. Yürekleri ağza getiren apartmanın yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, binanın birkaç metre yakınına devrilen iş makinesi toz bulutu arasında kayboldu.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 110. Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Alınan izinlerin ardından çevre güvenliği sağlanıp şeritler çekildikten sonra yıkım çalışmalarına başlanıldı. Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen operatör kepçenin çalıştığı yıkım kısa sürede gerçekleşirken, yıkım anında apartmana yakın olan iş makinesi korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu. 5 katlı bina iş makinesinin birkaç metre yakınına adeta devrildi. Yürekleri ağıza getiren tehlikeli yıkım ve iş makinesinin toz bulutu arasında kaybolduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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