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Yürekleri ağza getiren dekolte

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

İngiliz model Chloe Ayling, Big Brother yıldızı Natalie Nunn, Khloe Kardashian ve pek çok ünlünün davetlere giderken giydiği kıyafetler yürekleri ağza getirdi.

Etekleri açıldı, açılacak derken geceyi frikiksiz kurtarmayı başaran ünlülerin gözleri şaşı eden dekolteleri...

Kasık deoltesinde sınır tanımadılar

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Katıldıkları geceye dekolte kıyafetleriyle damga vuran şov yıldızları tüm bakışları üzerine topladı.
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Kimi doğum günü partisi, kimi katılacağı şov programı, kimi ise kırmızı halı için giydiği elbiselerle göz kamaştırdı.
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İşte ünlülerin birbirinden iddialı kıyafetleri...
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