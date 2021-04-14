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  4. Yürekleri ağza getiren intihar girişimi! Gören film izler gibi telefona kaydetti

Yürekleri ağza getiren intihar girişimi! Gören film izler gibi telefona kaydetti

14.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 5 katlı binanın çatı katına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Şahsı çatıda gören vatandaşlar, olayı film gibi izleyerek kameraya kaydetti. İlçe Emniyet Müdürü, intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde Ali Emri Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve çocukları göremediğini savunan O.İ. isimli şahıs çatıya çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞAHSI İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikalık süren ikna çalışması sonucu bölgeye bu kez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu geldi. Çatıya çıkan Müdür Balsu, O.İ.'yi ikna edip aşağıya indirerek ekip arabasına bindirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TELEFONLA CANLI YAYIN YAPTILAR

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan vatandaşlar cep telefonu ile o anları kayıt altına alıp canlı yayın yaptıkları görüldü. Polis ekipleri maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe sayması üzerine uyarıda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı.

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İHA

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İntihar Diyarbakır

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