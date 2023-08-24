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  4. Yürekleri ağza getiren kaza! Dolu midibüs ters döndü: Çok sayıda yaralı var

Yürekleri ağza getiren kaza! Dolu midibüs ters döndü: Çok sayıda yaralı var

24.08.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da meydana gelen kaza çok sayıda ekibi harekete geçirdi. Bir otomobil, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs ters dönerek durdu. İşçiler ters duran midibüste sıkıştı. Gelen ekiplerin yardımıyla çıkan işçilerden 1 ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Yürekleri ağza getiren kaza! Dolu midibüs ters döndü: Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

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KORKU DOLU ANLAR! TERS DÖNDÜ

Kaza, saat 16.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu’nun Soma- Savaştepe bölümünde meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki otomobil, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Onur G. yönetimindeki midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüs, ters durdu.

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ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine Balıkesir ve Manisa Büyükşehir itfaiye ekipleri ile birlikte çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 30 kişi yaralanırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobil ve midibüste sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Manisa kaza

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