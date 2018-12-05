Yürekleri ağza getiren olay! Timsahların arasına düştü

Gerçekleşmesi gereken şova göre Womer, timsahları kzıdıracak hareketler sergileyecek, ardından da kızgın timsahların üzerinde sallanmaya başlayarak vahşi doğanın en korkunç hayvanlarından birine nasıl kafa tuttuğunu gösterecekti. Ancak gösteri bu şekilde ilerlemedi.

Saniye saniye kaydettiler

Misafirlere gösteri yapmak için timsah dolu havuzun başına gelen Micheal Womer, timsahları kızdırmayı başardı. Ardından da rutin gösterisine devam etti.

Her anı kayda alınan gösterinin en tehlikeli anı başlamak üzereydi. Womer, bir ipe tutunup timsahların üzerinde sallanacaktı.

Tam sallanmaya başladığında ise beklenmedik şekilde ip koptu ve Womer timsah dolu havuza düştü.

Herkesin büyük korku yaşadığı anlar cep telefonlarıyla kayda alındı.

Neyseki bu kaza yaşanırken timsahlar aç değildi. Sonu faciayla bitecek kazayı küçük sıyrıklarla atlatarak kurtulmayı başardı.

Kazanın ardından konu ile ilgili açıklama yapan Womer, 'Bu tarz gösteriler yapmayı çok seviyorum. Yaptığı tehlikeli gösterilerle kendimi gerçek hayatta Indiana Jones filmini yaşıyormuş gibi hissediyorum' dedi.