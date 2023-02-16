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  4. Yürekleri dağladı! “Bircan, geldim kızım geldim” diyor, sürünerek enkazın altına giriyor: Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum”

Yürekleri dağladı! “Bircan, geldim kızım geldim” diyor, sürünerek enkazın altına giriyor: Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum”

16.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürek yakan olaylar da yaşanıyor. Yıkılan ve ağır hasarlı binaların bulunduğu Adıyaman’da ise Birgül Tuncay isimli kadın "Çocuğum yok onları çocuğum yerine koydum" diyerek yürekleri dağladı! İneği enkaz altında sıkışan kadın, ölümü göze alarak sürünerek enkazın altına giriyor ve enkazın altında kalan ineğini besliyor. Tuncay, “Bircan, geldim kızım geldim” diyerek ulaştığı ineğinin kurtarılmasını istiyor.

Yürekleri dağladı! “Bircan, geldim kızım geldim” diyor, sürünerek enkazın altına giriyor: Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum”

Adıyaman’da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor. Merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay’ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı. Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. Ahırda bulunan 4 inekten 2’si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.

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BİRGÜL TUNCAY SÜRÜNEREK GİRİP ENKAZIN ALTINDAKİ İNEĞİNİ BESLİYOR: "GELDİM KIZIM, GELDİM"

Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.

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“ÇOCUĞUM YOK HAYVANLARIMIZI ÇOCUĞUM YERE KOYUYORUM”

Birgül Tuncay “Biz depremde kurtulduk ama hayvanlarım enkaz altında kaldı. İki ineğim, 15 keçim, 30 tavuğum kaldı. İneklerimizden 1’ini çıkarttık, 1’i ise hala enkazın altında. Onu da deliğin içinden girerek suyunu, yemini veriyorum. Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum. Ölümü göze alıyorum. Dışarda kaldık, evimiz yok, bir şeyimiz yok. Hayvanlarımı çok seviyordum. Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum” dedi.

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(İHA)

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deprem Adıyaman

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