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  4. Yürekleri dağlayan görüntü! Madende şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi

Yürekleri dağlayan görüntü! Madende şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi

17.10.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden şehitlerinden olan Rasim Bulut’un sosyal medyasında oğlu ile ilgili “Aslan Oğlum Araban Hayırlı Olsun Baban Varken Korkma” ve “Baba Diyişine Ölürüm Bal Evlat” paylaşımları yürekleri dağladı.

Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut’un sosyal medya hesabında oğlu Aras ile ilgili paylaşımlar duygulandırdı. Bulut, geçtiğimiz aylarda oğlunun kendi fotoğrafına bakarak sevdiği ve ‘Baba’ dediği anları “Baba Diyişine Ölürüm Bal Evlat” ifadeleri ile paylaşması yürekleri dağladı.

Öte yandan maden şehidinin oğluna aldığı akülü arabayı kullandırırken kayda aldırdığı anları da “Aslan Oğlum Araban Hayırlı Olsun Baban Varken Korkma” yazısıyla paylaştığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın maden ocağı
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