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  4. Yürekleri dağlayan kareler! Marmaris'teki 'kara tablo' havadan görüntülendi

Yürekleri dağlayan kareler! Marmaris'teki 'kara tablo' havadan görüntülendi

24.06.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürekleri dağlayan kara tablo havadan görüntülendi. 4 gün önce başlayan orman yangınında kızılçam ormanı yok oldu. Öte yandan ilaç ve kozmetik sanayisinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu.

Yürekleri dağlayan kareler! Marmaris'teki 'kara tablo' havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan drone ile görüntülendi.

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KARA TABLO GÖRÜNTÜLENDİ

Yaban hayatı koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmenyanı’nın yeşil örtüsü adeta kara bir tabloya dönüştü.

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Başta boz ayı olmak üzere özellikle Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu.

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Bölgede kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayisinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu. (İHA)

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Marmaris
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