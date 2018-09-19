Bella Hadid sokak kıyafetiyle yine nefes kesti.

Bella Hadid yine nefes kesti

1 / 41 Ünlü model Bella Hadid Paris'teki otelden ayrılırken görüntülendi.

2 / 41 Hadid, cesur kıyafetiyle yürekleri hoplattı.

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6 / 41 Bella Hadid estetik konusun hakkında bir kez daha konuştu.

7 / 41 Hadid, "Yüzümde hiç estetik yok!" ifadelerini kullandı.

8 / 41 Instyle dergisine konuşan 21 yaşındaki model: “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz.

9 / 41 Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum.

10 / 41 Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı” diye konuştu.

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