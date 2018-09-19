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Yürekleri hoplattı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

Adım adım takip edilen isimler arasında yer alan Bella Hadid otelden çıkarken görüntülendi.

Bella Hadid sokak kıyafetiyle yine nefes kesti.

Bella Hadid yine nefes kesti

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Ünlü model Bella Hadid Paris'teki otelden ayrılırken görüntülendi.
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Hadid, cesur kıyafetiyle yürekleri hoplattı.
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Bella Hadid estetik konusun hakkında bir kez daha konuştu.
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Hadid, "Yüzümde hiç estetik yok!" ifadelerini kullandı.
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Instyle dergisine konuşan 21 yaşındaki model: “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz.
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Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum.
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Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid estetik

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