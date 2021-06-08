Yürekleri ısıtan anlar! İtfaiye ekipleri kurtardıkları kumruya elleriyle su içirdi

Edinilen bilgiye göre, Esenevler Mahallesi’nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkon penceresindeki ipe takılan kumrunun çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, ilk olarak dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde kimse olmadığını anlayan vatandaşlar çareyi itfaiyeyi aramakta buldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencerede ipe takılı olan kumruyu kurtardı.

KUMRUYA ELLERİYLE SU İÇİRDİLER

Herhangi bir yarası bulunmayan ancak çırpınmaktan yorgun düştüğü için kumrunun susadığını gören itfaiye erleri, kumruya elleriyle su içirdi. Bir süre sonra kendine gelen kumru uçarak gözlerden kayboldu.

(İHA)

