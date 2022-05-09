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  4. Yürekleri ısıtan anlar! Yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı

Yürekleri ısıtan anlar! Yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı

09.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de dün yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Olay, Anneler Günü'nde Kocaeli'de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı ise yürekleri ısıttı.

(İHA)

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Kocaeli
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