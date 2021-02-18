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  4. Yürekleri ısıtan görüntü! Köpeğin üzerine üşümesin diye halı örttü

Yürekleri ısıtan görüntü! Köpeğin üzerine üşümesin diye halı örttü

18.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Yürekleri ısıtan görüntü! Köpeğin üzerine üşümesin diye halı örttü

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen soğuk havada okulun bahçesinde yatan köpeğin üzerine üşümesin diye halı örttü.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışının ardından okulun bahçesinde yatan köpeğin üşüdüğünü fark eden öğretmen Halil İbrahim Algan, hayvanın üzerine halı ile örterek yürekleri ısıttı.

'BU ÇETİN KIŞ GÜNÜNDE ONLARI UNUTMAYALIM'

Soğuk havalarda sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalınmamasını söyleyen Algan, “Yoğun kar yağışının ardından dışarıdaki sokak hayvanlarımızı unutmayalım. Okulun bahçesinde yatan köpeğin üşüdüğünü fark ettim ve üzerine halı örterek bir nebzede olsa ısınmasına yardımcı olduk. Havalar çok soğuk ve bu çetin kış gününde onları unutmayalım” dedi.

Kaynak: İHA

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