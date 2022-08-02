HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yürekleri ısıtan görüntü! Sıcaktan etkilenen yavru kuşa eliyle su içirdi

Yürekleri ısıtan görüntü! Sıcaktan etkilenen yavru kuşa eliyle su içirdi

02.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi.

Göksun ilçesinde yaşayan Şeyma Türk, evlerinin çatısındaki yuvada bulunan yavru kuşun düştüğünü görünce yardım etmek istedi.

Kuşu eline aldığında sıcaktan etkilendiğini ve yarı baygın halde olduğunu fark eden ve hemen hayvanı suyla serinleten Türk, daha sonra yavru kuşa eliyle su içirdi.

Su içtikten sonra hareketlenen kuşu besleyen Türk, ardından çatıya çıkarak hayvanı yuvasına bıraktı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Türk'ün kuşla diyalogları da samimi görüntüler oluşturdu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'ndeki o anlar sosyal medyada viral olduİstiklal Caddesi'ndeki o anlar sosyal medyada viral oldu
Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalıAkşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı
Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elinde altını olanlar dikkat!

Elinde altını olanlar dikkat!

Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

İlginizi Çekebilir

Gelin adayı sitem etti! "Cinsel bir istekle..."

Gelin adayı sitem etti! "Cinsel bir istekle..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İdeal sevgili özelliklerini paylaştı! “Beden önemli değil”

İdeal sevgili özelliklerini paylaştı! “Beden önemli değil”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.