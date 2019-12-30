HABER
  4. Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu

Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Adana’da bir evde çıkan yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdirname verildi.

Adana’da bir evde çıkan yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdirname verildi. Takdirnameyi alan teknisyen, küçük kız ile buluşarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bir apartmanda 2 gün önce meydana geldi. Zemin katta çıkan yangın diğer katlara da sıçrayınca binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 5 yaşındaki küçük Eylül Kahraman da vardı. 1 çocuk annesi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Fadime Karaca, ayağında çorapları ıslanan Eylül’ü ambulansa alıp önce müdahale etti, ardından kendi çoraplarını giydirdi.
Sağlık görevlisinin bu davranışı görenlerin içini ısıtırken olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sağlık görevlisini makamına çağırdı. Demirtaş, Karaca’ya takdirname verirken, “Böyle bir davranış için çok memnun oldum. Kendi çoraplarını çıkarıp kız çocuğuna giydirmesi çok güzel. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Anneliğin verdiği duygusallıkla yaklaştım"
Fatma Karaca ise, “Tüm sağlık çalışanlarının yaptığı hareketlerden bir tanesi bu. Hepimiz sağlık çalışanı olmamızın yanı sıra birer anne veya evladız. Bende ekstra anneliğin verdiği duygusallıkla yaklaştım. Ne mutlu bana yardımcı olabildiysem. Ayaklarını ıslak görünce Eylül’ün anne olmanın duyarlılığıyla onun çoraplarını çıkarıp kendi çoraplarımı giydirdim” ifadelerini kullandı.
Takdirnameyi alan Karaca, daha sonra küçük Eylül’ün evine gitti. Küçük kız ve ailesiyle buluşan Karaca, burada da Eylül’ün elini biran olsun bırakmayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eylül’ün annesi Melisa Kahraman da gazetecilere yaptığı açıklamada, “O gece babaannesinde kalıyordu Eylül. Bizde başka yerdeydik. Bize haber geldi. Hemen gittik. Genel durumu iyi dediler Eylül’ün rahatladık bayağı. Çok şükür iyi. Eylül hep dilinden düşürmedi. ‘Anne benim çoraplarım ıslaktı ayaklarım üşüyordu. Abla bana çoraplarını giydirdi’ diyordu hep. Bizde kendisiyle tanıştık bu vesileyle” şeklinde konuştu.

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Oto galeri açıp vekaletname alarak 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 çete üyesi tutuklandıOto galeri açıp vekaletname alarak 25 milyon TL’lik vurgun yapan 8 çete üyesi tutuklandı
Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktıBursa'da sosyal tesiste yangın çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.