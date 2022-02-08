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  4. Yürekleri ısıtan sosyal deney! Azerbaycan halkının sözleri duygulandırdı

Yürekleri ısıtan sosyal deney! Azerbaycan halkının sözleri duygulandırdı

08.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'da Türk gençleri sosyal deney yaptı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Azerbaycan halkının Türk gençlerine yönelik sıcak tutumu ve kullandıkları ifadeler yürekleri ısıttı.

Azerbaycan'da Türk gençlerinin yaptığı sosyal deney, Azerbaycan halkının sıcakkanlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"NE SÖYLEMİŞLER İKİ MİLLET TEK DEVLET"

Bir kafede telefon görüşmesi yapan Türk gencinin parası olmadığını duyan Azerbaycan vatandaşları, gence sahip çıkarak "Sen hiç sorun etme kardeşlerin burada" diyor. Daha sonra bir Azerbaycan vatandaşının "Ne söylemişler iki millet tek devlet" demesi ise izleyenleri duygulandırdı.

Alışveriş merkezinde bulunan başka bir Türk gencinin, Türkiye'den geldiğini söylemesi üzerine bir Azerbaycan vatandaşının kullandığı ifadeler ise yürekleri ısıttı.


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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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