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  4. Yürekleri sızlatan görüntü için için özel ekip kuruldu

Yürekleri sızlatan görüntü için için özel ekip kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kediyi sitenin depo duvarına çelik telle asarak öldüren kişi ya da kişileri bulmak için polis iki özel ekip kurdu.Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Antalya’da bir kediyi sitenin depo duvarına çelik telle asarak öldüren kişi ya da kişileri bulmak için polis iki özel ekip kurdu.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, bugün evinden çıktığı sırada bir apartmanın zemin katındaki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde beslediği kedisini gördü. Ölen hayvanını görünce şoka uğrayan genç kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından kediyi bulunduğu yerden aldı. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler hakkında şikayetçi oldu.

"İnsanlık dışı bir şey bu"
Yaşadığı o anları gözyaşları içerisinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yurtdaş, “Uzun süredir burada sorunlar yaşıyorum. Kedileri istemiyorlar. Sokak hayvanlarına bakıyorum ben sitenin arka bahçesinde. Kedilerin varlığından rahatsız olanlar var. Bugün bu acı tabloyla karşılaştım. Beslediğim sokak kedimi bilerek boynundan bağlayıp asmışlar. İnsanlık dışı bir şey bu” dedi.

“Bana sürekli mobbing uyguluyorlar”
Sitede bazı kişiler tarafından kendisine mobbing uygulandığını ileri süren Yurtdaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Annem, babam kanser hastası. Sürekli bize baskı yapıyorlar buradan çıkmamız için. Kedilere bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar. En sonunda asarak öldürdüler. Sitede istemeyen çok kişi var. Misilleme yapıldığını düşünüyorum. ‘Beslemeyin’ diyorlar. Ben zaten sitede değil, arka tarafta besliyorum. Kedinin girip çıktığı her yer yaşam alanıdır. Onların yaşam alanlarını biz işgal ettik. Benim yasal hakkımı da elimden alıyorlar. Sürekli mobbing uyguluyorlar bana. Ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü bu bir uyarı gibi geliyor. Bir kedi asmak ne demek. Bugün kedi asan, yarın insan asar.”

Olayın geçmişi
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde yaşanan olayda Tuğba Yurtdaş (36) beslediği anne kedinin apartmanın zemin katındaki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde buldu. Yurtdaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından kediyi bulunduğu yerden aldı. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler hakkında şikayetçi oldu.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kurduğu iki özel ekiple, kediyi katleden kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarına başladı. Ekiplerin bölgedeki şüphelilerin yanı sıra, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

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