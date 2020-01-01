Yürekleri sızlatan görüntü için için özel ekip kuruldu

Antalya’da bir kediyi sitenin depo duvarına çelik telle asarak öldüren kişi ya da kişileri bulmak için polis iki özel ekip kurdu.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, bugün evinden çıktığı sırada bir apartmanın zemin katındaki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde beslediği kedisini gördü. Ölen hayvanını görünce şoka uğrayan genç kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından kediyi bulunduğu yerden aldı. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler hakkında şikayetçi oldu.

"İnsanlık dışı bir şey bu"

Yaşadığı o anları gözyaşları içerisinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yurtdaş, “Uzun süredir burada sorunlar yaşıyorum. Kedileri istemiyorlar. Sokak hayvanlarına bakıyorum ben sitenin arka bahçesinde. Kedilerin varlığından rahatsız olanlar var. Bugün bu acı tabloyla karşılaştım. Beslediğim sokak kedimi bilerek boynundan bağlayıp asmışlar. İnsanlık dışı bir şey bu” dedi.