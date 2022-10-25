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  4. Yürekleri yakan kaza! Helalleşmeye gidiyorlardı, acı haberleri geldi

Yürekleri yakan kaza! Helalleşmeye gidiyorlardı, acı haberleri geldi

25.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Buldan ilçesinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Kalp ameliyatı olmadan önce akrabalarının yanına helallik almaya giden yaşlı adam ve kardeşi trafik kazası geçirdi. Tedavi altına alınan kardeşlerden ilk önce aracı süren, ardından da kalp ameliyatı olacak kardeş hayatını kaybetti.

Yürekleri yakan kaza! Helalleşmeye gidiyorlardı, acı haberleri geldi

Denizli'de kalp ameliyatı olmadan önce akrabalarının yanına helallik almak için giden yaşlı adam ve kardeşi, geçirdikleri kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

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Kaza; Buldan ilçesine bağlı Oğuz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Mustafa Demiryay (68), kardeşi Ali Demiryay (63) ile beraber akrabalarından helallik almak için otomobille yola çıktı. Ali Demiryay’ın kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı.

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HASTANEDE VEFAT ETTİLER

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki abi kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden önce Ali, sonrada Mustafa Demiryay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli

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