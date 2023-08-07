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  4. Yürekleri yakan kaza! Telefonu peş peşe çaldı, polis memuru acı haberi veremedi

Yürekleri yakan kaza! Telefonu peş peşe çaldı, polis memuru acı haberi veremedi

07.08.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yürekleri burkan bir trafik kazası meydana geldi. Un yüklü tırın devrilmesi sonucu, tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi gencin babasına söyleyemedi.

Yürekleri yakan kaza! Telefonu peş peşe çaldı, polis memuru acı haberi veremedi

Amasya'da devrilen un yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücünün çalan telefonunu açan polis, acı haberi sürücünün babasına söyleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan yüklediği unları Van'a götürmek üzere yola çıkan 21 yaşındaki Erkan Çelik yönetimindeki tır, Amasya otogar kavşağı bağlantı noktasında kontrolden çıkarak devrildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın dorsesindeki un çuvalları ise yol kenarına dağıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi babaya söyleyemedi. Sonrasında arayan gencin yakınlarına ise durumunun ağır olduğu belirtilerek, hastaneye gelmeleri istendi.

Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tır

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