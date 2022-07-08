Yüreklerin ağza geldiği an! 8 yaşındaki çocuk karşıya geçmek istedi, sonrası korkunç

Saat 11.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy beldesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada N.A.'nın (42) kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç. adlı erkek çocuğuna çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp, sürüklendi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1’i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor.

(DHA)

