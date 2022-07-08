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Yüreklerin ağza geldiği an! 8 yaşındaki çocuk karşıya geçmek istedi, sonrası korkunç

08.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'daki yürekleri ağza getiren kazada, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.Ç. (8) isimli erkek çocuğa minibüs çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp sürüklendi. A.Ş.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği an! 8 yaşındaki çocuk karşıya geçmek istedi, sonrası korkunç

Saat 11.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy beldesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada N.A.'nın (42) kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.Ç. adlı erkek çocuğuna çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşüp, sürüklendi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 1’i kız 3 çocuğun yolun karşısına geçmek için beklediği, caddeye çıktıklarında ise içlerinden birine minibüsün çarptığı görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova kaza
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