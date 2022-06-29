Yüreklerin ağza geldiği an! Olası bir facianın önüne geçildi

Motosikletin sepetinde oturan çocuk seyir halindeyken yola düştü. Yürekleri ağza getiren bu anlar Maltepe Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, sepetli motosiklette yolculuk eden çocuk yola düştü.
Aynı yönde ilerleyen minibüs şoförü, çocuğun düştüğünü fark ederek durdu.
Minibüs şoförünün ani freni olası facianın önüne geçti. Motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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