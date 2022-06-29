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Yüreklerin ağza geldiği an! Olası bir facianın önüne geçildi

29.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de hareket halindeki motosikletin sepetinde oturan çocuk düştü. Aynı yönde giden minibüs şoförünün ani freni olası facianın önüne geçerken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Motosikletin sepetinde oturan çocuk seyir halindeyken yola düştü. Yürekleri ağza getiren bu anlar Maltepe Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, sepetli motosiklette yolculuk eden çocuk yola düştü.

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MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN ANİ FRENİ FACİAYI ÖNLEDİ

Aynı yönde ilerleyen minibüs şoförü, çocuğun düştüğünü fark ederek durdu.

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Minibüs şoförünün ani freni olası facianın önüne geçti. Motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu.

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O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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