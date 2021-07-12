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  4. Yüreklerin ağza geldiği anlar! Kaçan boğa, sahibini ezip geçti

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Kaçan boğa, sahibini ezip geçti

12.07.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu. Güreş sırasında bir kişi, kaçan boğasının altında kalınca, korku dolu anlar yaşanırken, boğanın sahibi olayda hafif yaralandı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez boğa güreşleri festivali yapıldı.

BOĞANIN ALTINDA KALDI

Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, heyecanlı anlara da sahne oldu. Kıyasıya süren güreşler sırasında bir boğa kaçtı, sahibi hayvanın altında kaldı. Bu sırada korku dolu anlar yaşandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan boğa sahibi, çevredekilerin yardımıyla alanın dışına çıkarıldı. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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