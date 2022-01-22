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  4. Yüreklerin ağza geldiği anlar! Kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine kar kütlesi düştü

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine kar kütlesi düştü

22.01.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düşerken, pazar yerinin çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen genç bir kız, apartman çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yere düştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yere kapaklanan genç kız, hızla bulunduğu yerden kalkarak bir iş yerine sığındı. Yaşadığı olayın şokunu bir süne sonra üzerinden atan genç kız yoluna devam etti.

Öte yandan, geçtiğimiz gün kısmen çökmelerin yaşandığı Şirinevler Pazaryeri'nin çatısının kalan kısımları da çökme tehlikesi altında bulunuyor. Semt pazarının salı günleri kurulduğu, alanın tedbir amaçlı güvenlik şeridi ile kapatılmasının facianın önüne geçtiği belirtildi.

Olay anına şahit olan Enes Kurşun, “Bir çatırdama duydum, arkama döndüğümde önce pazar yerinin orta kısmı, ardından yanları bir anda çöktü. Altında insan ve araç yoktu” dedi.

(İHA)

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Karabük
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