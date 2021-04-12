Yuri Gagarin kimdir? İşte tarihteki önemi...

Kozmonotluk Günü’nün adandığı kişi olan Yuri Gagarin, uzay araştırmalarının temellerini atmıştır. Yuri Gagarin, Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış oldu ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı. Aynı zamanda ilk olarak 12 Nisan 2001 tarihinde bu gece Yuri Gecesi olarak kutlanmıştır. Gagarin, daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı oldu.

YURİ GAGARİN KİMDİR?

Yuri Alekseyeviç Gagarin 9 Mart 1934 - 27 Mart 1968 tarihleri arasında yaşamış, Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutudur. Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Vostok 1 uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamlamıştır. Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlatmıştır.

Yuri Gagarin, uluslararası bir ün kazandı ve ülkenin en büyük onuru olan Sovyetler Birliği Kahramanlığı dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görüldü. Vostok 1, Gagarin'in tek uzay yolculuğuydu ancak Soyuz 1 görevinde yedek mürettebat olarak da görev yaptı. Gagarin, daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı oldu. Gagarin, pilotluk yaptığı MiG-15 eğitim jetinin çöküşüyle 1968'de öldü. Onuruna Yuri Gagarin Madalyası verildi.