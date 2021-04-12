Yuri Gagarin kimdir? İşte Yuri Gagarin'in tarihteki önemi

Yuri Gagarin, Sovyet asıllı Kozmonottur. 12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay aracı ile uzaya çıkmış ve Dünya etrafında tam 1 saat 48 dakika boyunca tur atmıştır. Yuri Gagarin’in bu tarihe geçen başarısı ise uzay keşifleri açısından büyük öneme sahip olmuştur. Gagarin’in uzaya ilk çıkışından tam bir yıl sonra 12 Nisan 1962’de bu tarih Kozmonotluk Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarih, başta Rusya olmak üzere birçok farklı ülkede de kutlanmaktadır.

YURİ GAGARİN KİMDİR?

Yuri Alekseyeviç Gagarin 9 Mart 1934 - 27 Mart 1968 tarihleri arasında yaşamış, Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutudur. Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Vostok 1 uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamlamıştır. Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlatmıştır.

Yuri Gagarin, uluslararası bir ün kazandı ve ülkenin en büyük onuru olan Sovyetler Birliği Kahramanlığı dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görüldü. Vostok 1, Gagarin'in tek uzay yolculuğuydu ancak Soyuz 1 görevinde yedek mürettebat olarak da görev yaptı. Gagarin, daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı oldu. Gagarin, pilotluk yaptığı MiG-15 eğitim jetinin çöküşüyle 1968'de öldü. Onuruna Yuri Gagarin Madalyası verildi.