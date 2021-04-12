Yuri Gecesi nedir? Yuri Gecesi ne zaman?

İlk Yuri Gecesi Vostok 1’in uzaya fırlatıldığı tarihten tam 40 yıl sonra 12 Nisan 2001 tarihinde kutlandı. 12 Nisan 1962 yılından 2011 yılına kadar 12 Nisan tarihi Kozmonotluk Günü olarak kutlanırken, 2011 yılında bu tarih İnsan Uzay Uçuşu Uluslararası Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Yuri Gecesi’nde uzay temalı eğitici ve öğretici partiler düzenlenir. NASA merkezlerinde de etkinlikler düzenlenir; müzelerde, okullarda ve diğer yerlerde partiler yapılarak kutlanır.

YURİ GECESİ NE ZAMAN?

İlk Yuri Gecesi, Vostok 1'in fırlatıldığı günden tam 40 yıl sonra, 12 Nisan 2001'de kutlandı. 12 Nisan 1962'den bu yana Rusya'da Kozmonotluk Günü olarak kutlanıyordu. 2011 yılından bu yana ise İnsan Uzay Uçuşu Uluslararası Günü olarak tanımlanıyor.

YURİ GECESİ NEDİR?

Yuri Gecesi her yıl 12 Nisan'da uzay keşiflerinde dönüm noktanın kutlandığı uluslararası bir kutlama günüdür.

Yuri Gecesi adını uzaya ilk defa giden Yuri Gagarin'den alır. Yuri Gagarin 12 Nisan 1961 gününde Vostok 1 uzay aracında görevine başlamıştır. Ayrıca ilk uzay mekiği görevine çıkan STS-1 de 12 Nisan'da fırlatılmıştır. Yuri Gecesi 2013'te 57 ülkede 350 farklı etkinlikle kutlanmıştır.