Yuri Gecesi nedir? Yuri Gecesi nedir? Yuri Gagarin gecesi ne zaman kutlanır?

12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin, insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 27 yaşındaki Sovyet Kozmot Yuri Gagarin, 12 Nisan tarihinde ilk defa uzaya çıkarak, Vostok 1 uzay aracı ile Dünya üzerinde tur attı. Bu önemli günden bir yıl sonra ise 12 Nisan tarihi Kozmonotluk Günü olarak kutlanmaya başlandı. Yuri Gagarin’in bu tarihi başarısından sonra ise 12 Nisan gecesi Yuri Gecesi olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1967 tarihinin bu gecesi uzay keşiflerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

YURİ GECESİ NE ZAMAN?

İlk Yuri Gecesi, Vostok 1'in fırlatıldığı günden tam 40 yıl sonra, 12 Nisan 2001'de kutlandı. 12 Nisan 1962'den bu yana Rusya'da Kozmonotluk Günü olarak kutlanıyordu. 2011 yılından bu yana ise İnsan Uzay Uçuşu Uluslararası Günü olarak tanımlanıyor.

YURİ GECESİ NEDİR?

Yuri Gecesi her yıl 12 Nisan'da uzay keşiflerinde dönüm noktanın kutlandığı uluslararası bir kutlama günüdür.

Yuri Gecesi adını uzaya ilk defa giden Yuri Gagarin'den alır. Yuri Gagarin 12 Nisan 1961 gününde Vostok 1 uzay aracında görevine başlamıştır. Ayrıca ilk uzay mekiği görevine çıkan STS-1 de 12 Nisan'da fırlatılmıştır. Yuri Gecesi 2013'te 57 ülkede 350 farklı etkinlikle kutlanmıştır.