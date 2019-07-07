HABER

Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, saat 08.50’de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda meydana geldi.

Zeytinburnu’nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 08.50’de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içinde bulunan trafoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, duman çıkan trafoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Kavşağa hızlı girmenin faturası ağır olduKavşağa hızlı girmenin faturası ağır oldu
Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdiHayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.