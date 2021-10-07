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Yurt bulamayan öğrencilere makam odasını tahsis etti

07.10.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler Bafra Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Yurt bulamayan 94 öğrencinin yerleştirildiği öğretmenevinde 2 öğrencinin daha yurt bulamadığı öğrenilince, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural, odasını öğrencilere açtı. Öğrencilerin sokakta kalmasına razı olmayan Vural, odasına 2 yatak hazırlattı. Vural'ın işlerini mesai arkadaşlarının odasından yürüttüğü öğrenildi.

Yurt bulamayan öğrencilere makam odasını tahsis etti

Samsun'da, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçilirken, birçok kamu kurumunun kapıları, öğrencilere açıldı. 46 odalı, 94 yataklı Bafra Öğretmenevi de öğrencilere tahsis edildi. Barınma sorunu yaşayan 94 üniversite öğrencisi, öğretmenevine yerleştirildi. Kentte yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca öğretmenevi müdür yardımcısının, yatak ve diğer eşyalar konulan makam odası, öğrencilere verildi. Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural da işlerini mesai arkadaşlarının odasından yürütmeye başladı.

"YOĞUNLUK DURUMUNA GÖRE ODAYI KULLANACAĞIZ"

Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Vural, bu yıl KYK başvurularında büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bazı üniversite öğrencileri de barınma sorunu yaşadı. Bu sebeple Samsun Valiliği güzel bir proje hayata geçirdi ve kentimizdeki birçok sosyal tesis öğrencilerin hizmetine açıldı. Biz de gelen öğrencilere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerin konaklaması, devlet tarafından karşılanıyor. Bafra Öğretmenevi olarak öğrencilerimize kahvaltı ikram ediyoruz. Bu süreçte otelimizin çok yoğun olduğu günler de oldu. Bu yoğunlukta valiliğin bilgisi dışında gelen öğrenciler de oluyor. Geçtiğimiz gün 2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. O gün aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi. Bu düşünceyi hayata geçirdik, çok da güzel oldu. Çocuklar daha sonra buradan ayrıldı ardından çocuklarını kaydettirmek için Samsun’a gelen aile vardı. Onlara da yine odamızı verdik. Bundan sonra da yaşanabilecek yoğunluk durumuna göre bu odayı kullanacağız, o yüzden oda bir süre daha böyle kalacak” dedi.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören ve öğretmenevinde kalan Nur Efşan Moral ise “Okulumuz buraya uzak olmasına rağmen bizlere servis ayarlandı. Öğretmenevinin son katını tamamen bizim için kapattılar. Bazen sabahlamamız gereken zamanlar oluyor, bu sebeple kütüphaneyi bize açtılar ve internetten de yararlanabiliyoruz. Yemekler de gayet güzel, burayla ilgilenen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

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İHA

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Samsun
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