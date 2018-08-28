YURT BÜLTENİ -10 

Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (2) ADLİ KONROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, 13 yaşındaki kızı F.K.’yi seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı yolculuk ettiren baba İdis K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medya başta olmak üzere basın kuruluşlarında görüntülerin yayılması üzerine tepkilerin oluşması üzerine Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K. gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İdris K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde Orta İlçesi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü İdris K., Orta ilçesinde adliye olmadığı için Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla buradaki adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan İdris K., buradaki savunmasında, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Mahkeme trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İdris K. daha sonra jandarma tarafından Orta ilçesine getirildi.

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı), (DHA) =========================== 3'üncü Cumhurbaşkanı Bayar, Umurbey'de törenle anıldı Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar, ölümünün 32'nci yıl dönümünde, doğum yeri Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı. 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı anma törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valiliği yetkilileri, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, askeri erkân, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, emniyet ile jandarma personeli, aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Celal Bayar'ın anıt mezarına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı, anıt mezarın yanında bulunan Celal Bayar Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çelenk sunumu ve saygı duruşu

-Müzenin gezilmesi -Detaylar HABER/KAMERA: Hasan BOZBEY-Kemal ALTUNDAĞ GEMLİK (Bursa), (DHA) ============================ Çaldığı tişörtle, aynı markete giden şüpheli yakalandı Konya'da bir alışveriş merkezinden daha önce tişört çalan şüpheli, çaldığı tişörtle bu kez ayakkabı çalmaya çalışırken, çalışanların dikkati üzerine yakalandı. Olay, dün 20.30 sıralarında Meram ilçesi Azizeye Mahallesi Atatürk Caddesi üzeride bulunan bir markette meydana geldi. Daha önce farklı tarihlerde peynir, kurabiye ve tişört çalan şüpheli, daha önce çaldığı tişörtle aynı marketten ayakkabı çalmaya çalışırken, çalışanların dikkati üzerine yakalandı. Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan S.İ. (53) polise teslim edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, S.İ.'nin kırtasiye bölümünden aldığı makasla, beğendiği ayakkabının güvenlik etiketini kesmeye çalıştığını belirledi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli S.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) =================================================== Evinin balkonunda ölü bulundu Antalya'da yalnız yaşayan Servet Eyibardakçı (76), balkonunda ölü bulundu. Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 7'nci kattaki dairesinde tek başına yaşayan Servet Eyibardakçı'dan haber alamayan yakınları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaşlı kadına ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan ekipler, merdivenle 7'nci katta bulunan evin penceresinden girdi. Ekipler, Servet Eyibardakçı'nın evin balkon kısmında hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Eyibardakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken Servet Eyibardakçı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------- - İtfaiye ekibinden görüntü - Sağlık ekiplerinden görüntü - Binadan genel görüntü - Balkondan görüntü

- Ölü bulunan kadının opak görüntüsü 130 MB /// 01.09 HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA,(DHA) ===================================== Restoranda yangın paniği (Görüntü dökümü ile yeniden) Gaziantep’te bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralanın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Bugün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, büyüyünce itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartman sakinleri ise tepki göstererek bina altındaki restoranların kapatılmasını istedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye araçlarındna görüntü

-İtfaiyelerin müdahalesi

-Genel ve detaylar

GAZİANTEP (DHA) =================================== Ugandalı Abdulkerim zeybek oynadı Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı provalarında halk oyunları gösterisinde yer alan Ugandalı üniversitesi öğrencisi Abdulkerim, zeybek oyunlarında gösterdiği figürlerle beğeni topladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tören provası Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Saat 10.00'da başlayan provalar için saat 09.15'ten itibaren provanın bitim saatine kadar Cumhuriyet Meydanı'na ulaşımı sağlayan Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi'nin araç trafiğine kapatıldı. Tören temsili olarak Vali'nin geçişi ile başladı. Temsili Vali ise 8 yaşındaki Zeynep Akbulat oldu. Küçük Zeynep, askeri aracın üzerine çıkarak halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Halk oyunu gösteri provasında yer alan Ugandalı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Abdulkerim Hudaa, provalarda Sarı Zeybek ve Muğla Zeybek oyunlarındaki performansı ile dikkat çekti.