YURT BÜLTENİ - 10

KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ve Selçuk Y.'nin, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'yi övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine terör örgütü propagandası yapan 2 kişi, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

ÇORUM'DA BÜFEYE GİREN HIRSIZ KAMERADA

Çorum’da bir büfeye giren kimliği belirsiz hırsız 13 bin liralık sigara ve 700 lira bozuk para çaldı. Acemi hırsız elindeki keserle iş yerinin camını uzun süre kıramaması ve sigaraları çalarken seçici davranması, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Karakeçili Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz hırsız, önce elindeki keserle Mevlut K.’ye ait marketin giriş kapısının camını kırıp içeriye girmek istedi. Korkudan keseri kapı camına vurmakta zorlanan acemi hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olunca camı kırıp sürünerek içeriye girdi. Kasaya yönelen hırsız, bulduğu 700 lira civarındaki parayı sayıp cebine koydu.

Ardından depo olarak kullanılan alana girip karton sigaraları aldı. Sonra da bir koli getirip raflardaki sigaralara bakarak pahalı sigaraları seçti. Tam 13 bin lira değerindeki çeşitli marka sigaraları siyah bir poşete dolduran hırsız kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi Mevlut K., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayı ile karşılaşıp polise haber verdi. Polisler, hırsızı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Mevlut K., hırsızın yakalanması için polisten yardım isterken yaptığı açıklamada, “Tabii ki zarar büyük. Ancak bu hırsız, seçici hırsız. Onca sigarayı çalıp gidiyor. Bir an evvel yakalanmalı" dedi.