YURT BÜLTENİ -11 

Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan F- 214 borda numaralı 'FGS Lubeck' isimli Alman savaş gemisi geçti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait, F- 214 borda numaralı, Bremen sınıfı, 'FGS Lubeck' isimli fırkateyn, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen Alman savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Alman savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti. Görüntü Dökümü:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Alman savaş gemisinden görüntü.

-Savaş gemisinin güvertesindeki askerlerden görüntü.

-Sahil Güvenlik Botu'nun savaş gemisine eşlik etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) Görüntü HD. 1 dakika 50 saniye. 204 MB. ================================== Öğrenciler Mersin'de sahili temizledi Mersin'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Mersin Polisi Gençlerle Doğayı Temizliyor' projesi kapsamında 800 öğrenci, aileleri, öğretmenleri ve polisler ile birlikte sahil temizliği yaptı. Sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesi'nin sahil bandında bir araya ilk, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, ellerine giydikleri eldivenle kumsaldaki en küçük çöpleri bile çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 1 kilometrelik kumsalı tertemiz yapan öğrenciler daha sonra çöpleri de belediyeye ait çöp aracına attı. Duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenrcilerden Arda Solak; "Lütfen çevremizi temiz tutalım. Çünkü buralarda siz yüzüyorsunuz. Buraları her zaman temizleme şansımız yok. Herkes gelip temizlik yapabilir" dedi. İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ömer Akpınar ise projeye ilişkin şunları söyledi:

"Mersin polisi, doğayı öğrencilerle birlikte temizlemek amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa harekete geçti. Gençlerle birlikte 'temiz bir toplum temiz bir deniz' anlayışı ile sahilimizi temizliyoruz. Yaklaşık 800 öğrenci ve aileleri ile birlikte Karaduvar sahilinde doğayı temizleme çalışmaları sürüyor. Ağaç dikme projemiz de haftaya başlayacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Temizlik yapan öğrencilerin genel ve detay görüntüleri -İki öğrencinin çöp poşetini taşıması -Bir öğrencinin detay görüntüsü -Genel görüntüler -Arda Solak ile röportaj -Çevre kirliliği ile ilgili pankart tutan bir öğrencinin detay görüntüsü -Bir öğrencinin çöp poşetini çöp aracına atmasından görüntüler -Ömer Akpınar'ın açıklaması (BOYUT: 352 MB) (SÜRE: 03.12 DK) Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ================================ DİKAD'ın, Ekonomi ve Kadın Zirvesi iş dünyasını Diyarbakır'da buluşturdu Diyarbakır'da, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Ekonomi ve Kadın Zirvesi", iş dünyasını buluştururken, zirvede konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özel sektör yatırımlarının gelişmesi için, huzur ve güven ortamı olmazsa, olmaz bir koşuldur. Bu huzuru ortamını bozanlar, sadece insanların hayatlarına zarar vermiyorlar, bir taraftan da ekonomiyi ve kalkınmayı baltalamış oluyorlar"dedi. Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, “Ekonomi ve Kadın Zirvesi", İş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcierini bir araya getirdi. Zirveye, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski bakanlardan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Eroğlu, DİKAD Yönetim kurulu Başkanı Reyhan Alktar, STK temsilcileri ile iş kadınları katıldı. Doğu Anadolu bölgesinde kadının istihdamının önündeki engeller ve kadının ekonomiye katılımının artırılmasında çözüm önerilerinin mercek altına alındığı zirve öncesi açılış konuşması yapan DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, kadınların istihdama kazandırılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Bir çok kadını eğitim programları ve sertifikalarla iş dünyasına kazandırdıklarını söyleyen Aktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadın istihdamı konusunda maalesef bölge olarak Türkiye ortalamasının çok altındayız. Türkiye'de kadın istihdamımız yüzde 32-33'ler düzeyindeyken, bölgemizde Diyarbakır ve Şanlıurfa ilimizde yüzde 22'yle karşı karşıyız. Bu rakamları incelerken kadın girişimciliği ve istihdamında en yüksek katkıyı sağlayan eğitim düzeyinin olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de üniversite mezunu kadınlarımızın iş dünyasına katılım oranları yüzde 72'ler düzeyinde. Yine Diyarbakır -Urfa bölgesine geldiğimizde bu oran, yüzde 50'lileri bulmakta, dileğimiz yapmış olduğumuz araştırmalarda da karşımıza çıkan kadının iş dünyasına kazandırılması konusunda önünde en büyük olarak engel teşkil eden, kadının eğitime ulaşmasındaki sıkıntısı ve kadınlarımızın geleneksel aile yapısı sorununu yapıcı çözüm önerilerimizle aşacağımızı hedefliyoruz." Eski Bakan ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, kadınların toplumun geleceğini şekillendiren, şifreleyen varlıklar olduğunu ifade ederek, "Biz Diyarbakır'ın genel anlamda iktisadi hayatının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bir acenteye sahibiz. Birinci meselemiz, işsizlikle mücadeledir. Bunun yolu şudur, istihdamı arttırmaktır, işsizliği ortadan kaldırmaktır. Diyarbakır eğer geride kaldıysa sebebi şudur, komşu vilayetlerimizde örneğin Antep'te, Şanlıurfa, Malatya ile Diyarbakır'la son 16 yılda, bir fark olduysa bunun sebebini açık söylüyorum, PKK terör örgütüdür. Çünkü, burada gelişmenin ekonomik kalkınmanın olmasını istemiyorlar, istemediler. Çünkü, ölü dokudan besleniyor, yaşamdan değil, yaşam istemiyor, ölüm istiyor. Onun için de engelliyor, baltalıyor. Barajlarıda, sulama kanallarında, diğer sanayi tesislerini de sürekli engelledi. Ve yapılanlar onların engellerine, çabalarına rağmen gerçekleşenlerdir. Şimdi daha iyi durumdayız" diye konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, huzur ortamının çok önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, özel sektör yatırımlarının gelişmesi için, huzur ve güven ortamı olmazsa, olmaz bir koşul olduğunu, bu huzuru ortamını bozanların sadece insanların hayatlarına zarar vermediklerini ,bir taraftan da ekonomiyi ve kalkınmayı baltalamış olduklarını söyledi. Huzur ortamını bozanların, gelişmeyi baltaladığını, bırakın diğer bölgelerden buraya sermayeyi cezb etmeyi, nitelikli insan donanımlı insan cezb etmeyi, huzur ve güven ortamını baltalandığı zaman bu bölgenin yetişmiş insanını, girişimcisini kaçırıldığını ifade eden Genel Başkan Yarndımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başka bölgelere göç ediyorlar, sermayesini kaçırıyorsunuz, sermaye başka bölgelere, göç etmek durumunda kalıyor. Ve sonuçta bu bölge daha fazla yoksulluk sorunuyla, daha fazla işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu bir realite, objektif bir realite bununla mücadele etmenin yolu, siyasi düşüncemiz görüşümüz ne olursa olsun, herkesin siyasi görüşüne saygımız vardır. Ama, bazı temel hususlarda hep birlikte durmak zorundayız. Ülkemizin birliği, beraberliği konusunda ortak bir anlayış sergilemek durumundayız. Terör konusunda, terörü red etmek, kategorik olarak dışlamak konusunda, kimden gelirse gelsin, hangi ismi, hangi kavramı, istismar ederse etsin. Terör örgütlerine karşı net bir tavır sergilemek durumundayız. Çoluk, çocuğumuzun, ülkemizin geleceği için olmazsa olmaz bir tavır diye altını çizmek istiyorum. Burada da kadınların çok önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Kadınların daha çok huzuru istemesi, desteklemesi ve sahiplenmesi çok çok önemli. Seslerini bu huzur ortamını bozanlara karşı yükseltmesi son derece önemli" dedi.

Zirvede daha sonra katılımcılar, Diyarbakır ve çevresinde kadınların ekonomik hayatın içinde daha fazla yer alabilmesini sağlamak ve istihdama katılımlarının önündeki engelleri kaldırması konusundaki konuşmaları ile devam etti.

Görüntü Dökümü: -Zirveye katılanlar

-Aktar'ın konuşması

-Eker'in konuşması

-Yılmaz'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber ve Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- ================================================== Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi Malatya'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobili durdurup arayan ekipler, ayrı ayrı paketler halinde 20 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin araca girmesi

- Araçta arama

- Bulunan esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB Dünyanın en dar sokağına ilgi arttı Google'nin, 2016 yılı haziran ayında coğrafik değerlere ve kara hesaplamalarına göre, 'dünyanın coğrafik merkezi' olarak belirlediği Hitit medeniyetinin başkenti ve leblebisi ile ünlü Çorum'da, 1.5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki dünyanın en dar sokağı olarak bilinen 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor.

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1.5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki dünyanın en dar sokağı olarak bilinen 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken dar sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Üniversite Öğrencisi Esma Yalçın, "Ben kent merkezine geldiğimde bu dar sokağa mutlaka uğruyorum. Küçücük dükkanlar ve çekiç sesleri duymak çok güzel, ayrıca yarım asırlık tarihe sahip dükkarların önünde fotoğraf çektirmeden de gitmiyorum" dedi. Sultan Topaloğlu ise “Arkadaşlarımızla fırsat buldukça buraya geliyoruz. İki kişinin güçlükle geçebileceği dar sokağın bir ucundan bir ucuna yürüyoruz. Yarım asırlık dükkanların kepenk önlerinde fotoğraf çektirmek çok güzel. Yetkililer bu dar sokağa mutlaka sahip çıkmalılarö diye konuştu.

Dikiciler sokağında esnaflık yapan İhsan Kara da “Burada ayakkabı tamiri yapıyorum. Bu sokağın özelliği dünyanın en dar sakağı olmasıdır. Burada gelin damat gelir tarihi yer olduğu için fotoğraf çekimi yaptırırlar. Üniversiteli öğrencilerde bu sokağı çok severler ve onlarda fotoğraf çektirirler. Burada 37 dükkân var. Altısı açık. Çoğu sohbet etmek için dükkanını açar hatta Kur'an bile okunan dükkan varö ifadelerini kullandı. Ayakkabı tamircisi Erdal Şahin ise “Dikiciler sokağında restorasyon çalışması yapılırsa dahada güzelleşecektir. Burada yerli ve yabancı turistler geliyor. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyor" diyerek sokağın turizme kazandırılmasını istedi. Görüntü Dökümü

--------------------------------- -Dikiciler sokağı -Esnaflarla röportaj -Kız öğrenciler fotoğraf çekmeleri -Detaylar (SÜRE: 3.20 Dk ) (BOYUT:387 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA) ========================================

TMO, Düzce'de fındık alımına başladı Düzce'de, Toprak Mahsulleri Ofisi, bugünden itibaren fındık alımına başladı. İnternetten sıra alan fındık üreticileri, sabah erken saatlerden itibaren fındıklarını TMO depolarına götürmeye başladı.

TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren fındık almaya başlayacağının açıklanmasının ardından internet üzerinden randevu alan üreticiler Düzce'de fındıklarını teslim etmeye başladı. TMO çalışanlarının yaptığı kontrollerde fındığın nem ve randıman durumuna göre fiyat belirleniyor. 50 randıman fındık 14 liradan alınırken, randıman yükseldikçe fiyatta da yükselmeye başlıyor. Getirdikleri ürün nemli çıkan bazı vatandaşlar, sıralarını kaybetmemek için TMO'nun alım yaptığı deponun yanında fındıklarını kurutmaya bırakarak, bir an önce satmanın derdine düştü. TMO'nun Düzce ve Akçakoca ilçesinde olmak üzere iki deposu bulunuyor. Fındığı nemli çıkan Hüseyin Aycı, "Biraz geç olan bir açıklama, erken olsa daha iyi olacaktı. Şu an fiyatlar iyi açıklandı. Kötü bir rakam değil. Allah razı olsun ama biraz daha erken olsa iyi olacaktı. Biraz nem çıktı. O yüzden burada biraz kurutacağız. Fındıklarını getirecekler iyi kurutsunlar, nemli yerdeyse biraz güneşin altında bekletsinler, öyle getirsinler. Yoksa bizim gibi fındığı buraya sermek zorunda kalırlar" dedi.

Fındık randımanı yüksek çıkan üreticilerden Müzeyyen Akkan, 500 kilo ürününü satarken, fiyatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. 54 randıman geldiği için benim fındığımı 15 lira 50 kuruştan aldılar. Çok memnun olduk. Allah razı olsun" diye konuştu.

Fındığı nemli çıktığı için ürününü satamayan ve geri götürmek zorunda kalan Ayşe Kalaycı ise, "Çok memnunuz Allah devletimizden razı olsun. Şu an fındığımızı satamadım, suç benimdir. 1 gün daha fazla kurutacaktım, kurutamadım. Hata benim, onların değil" şeklinde konuştu. TMO'nun taşeronluğunu üstlenen ve fındıkları depolara indirmekle sorumlu olan Hüseyin Üçüncü, şöyle konuştu:

"Bütün üreticilerimize hayırlı olsun. Şu an Akçakoca ve Düzce depoları açıldı. Bütün üreticilerimiz sıralarını almışlar. Ay sonuna kadar randevular doldu. Şu an 14 liradan açıldı. Randımanı yüksek çıkan üretici fındığı 15 lira 50 kuruşa sattı. TMO depoları ile personelleri ile vatandaşlarımızın yanındadır." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fındıklardan görüntü

TMO deposundan görüntü

Vatandaşlarla ile sırasıyla röp

Fındık satanların fındıklarını kurutmaya çalışırken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================================= İslahiye'de otomobilde yangın Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İlçe merkezine ilerleyen Haydar Ş. (45) yönetimindeki 31 U 1647 plakalı otomobil, Kırıkçalı kavşağında motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ön bölümünde yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini durdurarak itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiyecilerin çalışmasını tamamlamasıyla çekiciyle yoldan kaldırılan otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------- - Kırıkçalı Kavşağı - Otomobilde yükselen duman - İtfaiyenin müdahalesi - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2,74 MB ==================================

Kaz Dağları’nda sonbahar güzelliği Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kaz Dağları, sonbahardaki renk cümbüşüyle etkileyici güzelliğe büründü.

Türkiye’nin dört bir yanında sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkmaya başlarken, Kaz Dağları da zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle sonbahar güzelliklerinin yaşandığı kervana eklendi. 1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, zengin flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Su eko sistemleri nedeniyle ‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılan Kaz Dağları'nda 32 endemik bitki türü de yer alıyor. Kaz Dağları yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Bir tarafı Balıkesir’in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün özelliklerini de bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Ayrıca ziyaretçilerin dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler de büyüleyici güzelliğiyle dikkat çekiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kazdağlarından genel detay görüntüler. Drone ile çekilmiş görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) =================================== Köylüler, tartışmalı yolu taşlarla ulaşıma kapattı Tokat'ta İl Özel İdaresi'nce merkeze bağlı Yelpe köyünün ulaşımı için yapım çalışmaları süren yol, tapulu arazilerinin içinden geçtiğini iddia eden Gümenek köylüleri tarafından taşlarla kapatıldı. Tokat merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyleri, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Dedeli köyü sakinleri kendi arazilerinden geçen yolu kapatarak, Yelpelilerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi, Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 2 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine, Gümenek köyünde oturanlar kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Geçen hafta Tokat İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak Yelpe köyünü Tokat-Niksar karayoluna bağlayan 3 kilometrelik mevcut kadastral yolun, yol ağına alınması ile ilgili karar aldı. Alınan kararla Gümenek köyü sınırlarında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde İl Özel İdaresi tekrar çalışma başlattı.

Gümenek köyü sakinleri, dün tapulu arazilerinin yola katıldığını ve tarla kenarına diktikleri meyve ağaçlarının söküldüğünü iddia ederek çalışmanın yapıldığı alana gitti. Çalışmaları engellemek isteyen muhtar Ünal Taşkın ve vatandaşlara, olayı haber alarak bölgeye gelen jandarma timleri izin vermedi. Jandarma ve köylüler arasında çıkan gerginlikte fenalık geçiren Muhtar Ünal Taşkın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmalar durduruldu.

Bugün sabah saatlerinde Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın özel bir firmaya yolda ölçüm yaptırdı. Yapılan ölçümler sonrasında tapulu arazilerinin yol sınırları içinde kaldığının belirlenmesi üzerine köylüler harekete geçti. Köylüler taş va kaya parçalarıyla yapımı süren yolu ulaşıma kapattı. Tokat'tan köylerine gitmek isteyen Yelpe köylülerinin de geçişine izin verilmedi. 'KAMULAŞTIRMA İSTEMİYORUZ'

Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın ise "Burada yol diye bir şey yok. Vatandaş ölçtü, aracın gidebileceği burada yol yok. Devlet kamulaştırıyormuş, biz kamulaştırılmasını istemiyoruz. Tarım ile uğraşan insanlarız. Burası keyfiyetten kamulaştırılıyor. Bir köyün resmi yolu olan Dedeli TOKİ arası 2,5 kilometre. Yelpe köyü ile arası 300 metre. Bu 300 metreyi bırakıyorlar yeniden masraf yaparak buradaki 3,5 kilometreyi kamulaştırmaya çalışıyorlar. Ama biz burada tarımla uğraşıyoruz. Meyve ağaçlarımız, tarım arazilerimiz heba oluyor. Biz burada adaletin düzgün tecil etmesi taraftarıyız" diye konuştu

Tokat İl Özel İdaresi yetkilileri, ilerleyen günlerde kendilerinin de yolda ölçüm yapacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü:

-Köylülerin yolda öçüm yaptırması

-Yolun taş ve kayalarla kapatılması

-Yelpe köylülerinin geçişine izin verilmeyişi

-Muhtarın ve köylülerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) ====================================== Kazada ölen pilotun hedefi yolcu uçağı uçurmakmış Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen uçakta yaşamını yitiren yardımcı pilot Deniz Adalı (32) son yolcuğuna uğurlandı. Anne ve babasının gözyaşlarına boğulduğu cenazede Deniz Adalı'nın mülakatlara hazırlandığı ve bir yolcu uçağı uçurmayı hedeflediği öğrenildi.

Manavgat ilçesi Karaöz mevkisinde önceki gün düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağındaki iki pilot yaşamını yitirdi. Pilot Serkan Dilci (37) ve Deniz Adalı'nın cenazeleri dün Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Pilot Serkan Dilci'nin cenazesi bugün Adana'da toprağa verildi.

HEDEFİ YOLCU UÇAĞIYMIŞ

Deniz Adalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mezarlığa getirilen Deniz Adalı'nın cenaze töreninde baba Adnan ve anne Brigit Adalı başta olmak üzere çok sayıda yakını hazır bulundu. Anne Brigit Adalı ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Adnan Adalı taziyeleri kabul etti. Gözyaşına hakim olamayan baba Adnan Adalı'yı da yakınları teselli etti.

Deniz Adalı'nın 2 yıl önce uçuş okulundan mezun olduğu ve 2 yıl süresince çok sayıda uçuşa katılarak saatlerini tamamladığı belirtildi. Ayrıca Deniz Adalı'nın önümüzdeki ay yolcu uçaklarına pilot alımı için açılacak mülakatlara katılmayı planladığı ve hedefinin bir yolcu uçağını kullanmak olduğu kaydedildi.

Adalı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının arından Uncalı Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.