YURT BÜLTENİ -15

Savaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak protezi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile Suriye'nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde, el ve ayak protezi takılan bin 300'ü çocuk 6 bin 500 Suriyeli, yaşama tutundu. Ülkelerindeki iç savaşta, bombardımanda ya da keskin nişancılar tarafından vurularak, uzuvlarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen, Relief International'ın ortak kurumu Ulusal Proje, Protez ve Ortez Sağlık Derneği'nce yardım ediliyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile Suriye'nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde, yerel ortaklarla çalışılarak, engelli mültecilere el ve bacak protezlerini de içerecek kapsamlı fizyoterapi hizmetleri sunuluyor. Toplam 58 kişinin çalıştığı merkezde görevli Raed Almasri, 2013 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirterek, bin 300'ü çocuk 6 bin 500 kişiye el ve ayak protezi taktıklarını ve psikolojik destek verdiklerini söyledi. Almasri, "Suriye'de iç savaş nedeniyle yaralanan ve uzuvlarını kaybedenler bize başvuruyor. Biz de çalışan uzman arkadaşlarımızla hastalara hem protez takıyor ve hem de psikolojik destek vererek onları yeniden hayata bağlıyoruz" dedi.

Şam yakınlarındaki bombardımanda dizinden aşağısını kaybeden Muhammed Mahmut, "Ben Şam'da yaşıyordum. Bundan 3 yıl önce, uçak saldırısı oldu. Bu sırada şarapnel parçaları sol ayağımı yaraladı. Tedavi oldum ancak faydasını görmedim ve ayağım kesildi. Burada tedavi oldum ve bana protez takıldı. Bundan sonra hayatımı kendi imkanlarımla devam edeceğim. Dernek yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Merkezde çalışanlar

-Protez hazırlayanlar

-Protez takılan bir Suriyeli egzersiz yaparken

-Ayağı kopan Muhammed konuşurken

-Merkezde görevli Almasri'nin konuşması SÜRE: 4’41’’-BOYUT: 525 MB Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ================================= Kömür fiyatlarındaki artış, odunculara yaradı Bitlis’te, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık yakacak telaşı yaşarken, kömür fiyatlarındaki artış, en çok odunculara yaradı. İşleri açılan oduncular, bu yıl satışlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandığını kaydetti. Kış aylarını oldukça çetin geçtiği Bitlis'te havaların soğuması birlikte kaloriferler yakılıp, sobalar kuruldu. Ancak dolar kurundaki artışa paralel olarak kömür fiyatları artınca vatandaşlar yakacak olarak odun tercih etmeye başladı. Bu durumdan memnun olan oduncuların ise işleri açıldı.

20 yılık odunculuk yapan Harun Bansu, satışlarda bu yıl yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek, "Havaların soğumasıyla birlikte odun satışlarında artış yaşanmaya başlandı. Nisan ayı sonunda başlayan odun satışları, Kasım ayının ortalarına kadar devam ediyor. Doların yükselmesine bağlı olarak kömür fiyatının artışı odun satışlarına rağbeti artırdı. Bir ton kömür bin 800- 2 bin TL arasında değişirken, bir ton odun ise 550 TL’ye satılıyor. Kömür fiyatlarındaki artışların oduncular için iyi olduğunu düşünüyoruz. Bugünlerde kışlık odunlarımızı hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Odun deposundan genel ve detaylar

-Odun kesen vatandaştan detaylar

-Odun kıranlardan görüntü

-Odun yükleyenlerden detaylar

-Odun Satıcısı Harun Banus ile röportaj

-Genel ve detaylar Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) ================================== Gaziantep'te 1 terörist yakalandı Suriye'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi alıp, yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen terör örgütü PKK/ YPG üyesi 1 terörist Gaziantep'te yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen H.M.'nin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, Gaziantep'te saklandığı evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gaziantep'te 1 terörist yakalandı (2) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/ YPG üyesi H.M.'nin, Şahinbey Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan terörist, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 25 Aralık Devlet Hastanesi

- Şüphelinin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB ===================================== Terasta kurşun yağdıran eşinden, 2 gün önce şikayetçi olmuş Kayseri'de dün bir alışveriş merkezinin terasındaki kafeteryasında buluştuğu, boşanma kararı aldığı eşi Levent Akgül (33) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Emine Akgül'ün (25), 2 gün eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sorgusu süren katil zanlısı Akgül'ün, alışveriş merkezinin girişindeki güvenlik kontrolünden tabancayla nasıl geçtiği de araştırılıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Levent Akgül, bir süre önce kendisini terk edip, ayrı yaşadığı eşi Emine Akgül ile konuşmak için alışveriş merkezinin teras katında buluştu. Burada, 2 çocuk sahibi Akgül çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine'ye kurşun yağdırdı. Emine Akgül kanlar içinde yere yığılırken, alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. Çağırılan ambulansla Emine Akgül, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen, hemen ameliyata alınan Emine Akgül, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Levent Akgül, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İKİ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Emine Akgül'ün olaydan 2 gün önce, şiddet gördüğü gerekçesiyle Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Levent Akgün emniyetteki ifadesinde eşini sevdiğini belirterek, "Emine'yi seviyordum. Yuvamız yıkılsın istemedim. 2 çocuğumuz olduğunu söyleyip, barışmak istedim. Ama o beni 2 gün önce de polise şikayet etti. Buluşmamız sırasında bana hakaret edince dayanamadım, ateş ettim" dedi.

SİLAHLA ALIŞVERİŞ MERKEZİNE NASIL GİRDİ?

Levent Akgül'ün olayda kullandığı, eski olan ruhsatsız tabancayı, evlerinin bahçesinde bulduğunu iddia ettiği belirtildi.

Levent Akgül'ün alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik kontrolünden, belindeki tabancayla nasıl geçtiğinin de araştırıldığı belirtildi.

Katil zanlısı Levent Akgül'ün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Terasta kurşun yağdıran eşinden, 2 gün önce şikayetçi olmuş (2) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de, alışveriş merkezinin teras katında eşi Emine Akgül'ü tabancayla vurarak öldüren Levent Akgül, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Levent Akgül, gazetecilerin, "Pişman mısın?" sorusuna, "Çok" yanıtını verdi. Levent Akgül, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Görüntü Dökümü: ================ - Cinayet zanlısı Levent Akgül'ün sağlık kontrolüne getirilmesi - Gazetecilerin sorularını yanıtlaması - Sağlık muayenesi sonrası polis aracına bindirilmesi

- Kadının opak resmi - Diğer genel detay görüntüler Haber: Oktay ENSARİ -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA) KASET BİLGİSİ: DV 1 Dosya 48 Saniye / 90 MB ====================================== Marmarabirlik, Afrin'den zeytin alındığı iddialarını yalanladı Marmarabirlik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Suriye'nin Afrin kentinden zeytin alındığına dair iddialarını yalanladı. Marmarabirlik’e bağlı kooperatifler düzenledikleri ortak basın toplantısında, ürün alımının yoğun bir şekilde devam ettiği ve yerli kaliteli üründen vazgeçilmeyeceği belirtildi. Marmarabirlik’in Afrin’den zeytin aldığı iddiaları üzerine kooperatif temsilcileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası Kooperatifleri katıldı. Kooperatifler adına konuşan Marmarabirlik İznik Kooperatif Başkanı Ali Bulut, "Piyasada özel sektörün çok az alım yaptığı bir ortamda taşın altına elini koyan ve üreticinin yanında olan Marmarabirlik’e yapılan bu mesnetsiz saldırıyı tüm kooperatif başkan ve yöneticileri ve 32 bin ortak olarak şiddetle kınıyoruz. Bizler, zeytin üreticilerinin temsilcileri olarak zeytinde yaşanan bölgesel sıkıntıları farkındayız. Fakat her geçen gün kalite standartlarını ve satışlarını arttıran Marmarabirlik’in ürün kalitesinin bozulmasına izin vermemiz söz konusu değildir" dedi.

'ÜRÜN ALIM FİYATLARIMIZI, ÜRETİCİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI'

Son dönemdeki ekonomik sıkıntılara rağmen ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Bulut, "Üreticimizi desteklemek ve ayakta tutmak gayesiyle Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından açıklanan ürün alım fiyatları, başta üreticilerimiz olmak üzere kooperatiflerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Geçtiğimiz yıl 11,75 TL olan tavan fiyat bu yıl 12,60 TL ve 4,10 TL olan taban fiyat ise 4,80 TL olarak açıklanmıştır. Yağlık zeytin alımları ise piyasada 2-2,50 TL olduğu halde 3,25 TL olarak açıklanmıştır. 12 Ekim'den bugüne kadar Marmarabirlik'e bağlı kooperatifler tarafından 12 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle ürün alım fiyatları ortalaması 8,40 TL olup, 52 bin ton ürün alımı yapılacağını düşünürsek, alım tutarı olarak 436 milyon TL alım bütçesi anlamına gelmektedir" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasından detaylar -Ali Bulut basın açıklaması Dosya Adı: 0111marmarabilikaciklama

Süre: 2.41 Boyut: 300 MB Haber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) ========================================== Eskişehir'de 6 bin 820 kişiye 1 milyon 766 bin lira kumar cezası kesildi Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 10 ay içerisinde 'Kalp Pilliler', 'Kızıl Geyik Sevenler', 'Kuş Sevenler' ve Tespih Sevenler' gibi adlarıyla kurulmuş olan derneklerin lokallerine düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 6 bin 820 kişiye toplam 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezası kesti. Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler, kent merkezinde bulunan ve 'Tombala' adı altında kumar oynatan dernek lokallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son 10 ay içerisinde bu tür yerlere yapılan baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen toplam 6 bin 820 kişiye 259'ar lira idari para cezası verildi. Bu kişilerin arasında 23 kez kumardan yakalanıp toplam 5 bin 957 lira para cezası kesilenlerin de olduğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin dernek lokallerine düzenlediği baskınlarda müşterilerin kaçabilecekleri gizli geçitler ile kumar malzemelerinin saklandığı yerler de ortaya çıkartılıyor. Polisin son 4 yıl içerisindeki kumar baskınlarında 400 adet tombala makinesi, 400 televizyon, 250 güvenlik kamerası, 30 monitör, 50 amatör telsiz ile 20 görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.

Görüntü dökümü: -Polis ekiplerinin bir dernek lokaline yaptıkları baskından ve içeride çekilmiş arşiv görüntüler bulunuyor. Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA ================================

Barajda cesedi bulunan Sevgi toprağa verildi Kütahya'da "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve dün cesedi kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda bulunan Sevgi Ç. (14) toprağa verildi. Bahçelievler Mahallesi Güngörmüş Sokak'ta annesi Ummuhan K. ile birlikte oturan Sevgi Ç., geçen 27 Ekim'de bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrılıp, ortadan kayboldu. Evde annesine 'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak' yazılı not bırakan Sevgi Ç.'nin cesedi, dün öğle saatlerinde Enne Barajı'nda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Sevgi Ç. için bugün öğleyin Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Sevgi Ç.'nin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Sevgi Ç. götürüldüğü Ahi Erbasan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cami bahçesinde cenaze törenine katılanların görüntüsü,

-Ölen Sevgi Ç.'nin sağlık fotoğrafı bulunuyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA ============================================== Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde asker emeklisi Selahattin Güvenç’in 12 yıl önce Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Paraguay'dan getirttiği birkaç dal fide ile başlattığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuçlar alındı ve bu sezon toplanan 3 ton kuru stevia yaprağı işlenmek üzere fabrikaya gönderildi. Yapraklarından tıbbi aroma elde edilen stevia bitkisi ilaç sanayinde kullanılıyor. Asker emeklisi Selahattin Güvenç, ana vatanı Paraguay ve Brezilya gibi ülkeler olan stevia (şeker otu) fideleri getirtti ve onları yaşatarak üretime bile geçti. Birkaç dal fide ile bu işe 12 yıl önce başlayan Selahattin Güvenç, başarısını kendisine saklamadı, ürettiği stevia fidelerini yurdun değişik yerlerindeki çiftçilere de gönderdi. Çiftçilerin ürettiği stevia yapraklarını öğütüp çuvallayan Selahattin Güvenç, ilk parti olan 3 tonluk ürünü Düzce’deki ekstrasyon fabrikasına gönderdi.