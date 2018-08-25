YURT BÜLTENİ -17

Çanakkale’de 56 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine ilçeye bağlı Behramkale köyü girişinde 34 PG 578 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yakalanan kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaçak göçmenlerden görüntü Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ====================== Manisa'da bozuk orman alanında yangın Manisa'da bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Spil Dağı Ağlayan Kaya mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dağlık ayandan yükselen dumanların fark edilmesiin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 helikopterle havadan, 8 arazöz ve orman işçileri ile karadan yangına müdahale edilmeye başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yangın söndürme çalışmalarından görüntü - Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) ============================ Emre Aydın, yayla şenliğinde coşturdu Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yayla şenliklerinde sahne alan Emre Aydın, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ayvagediği Mahallesi'nde bulunan futbol sahasındaki konsere Belediye Başkanı Hamit Tuna, eşi Aydan Tuna ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Başkanı Hamit Tuna, ağustos ayının Türk milleti adına zaferler ayı olduğunu belirterek, "Yayla şenliklerimiz ile amacımız; hem tarihimizi ve kültürümüzü dillendirmek, hem atalarımızın kazanmış olduğu şanlı zaferleri genç neslin belleklerine kazımak hem de millet olarak aidiyet duygusunu daha da arttırmaktır" dedi. Konuşmaların ardından şarkıcı Emre Aydın havai fişek gösterileri arasında sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ayvagediği'nde unutulmaz bir gece yaşatan Emre Aydın'a Başkan Tuna çiçek ve üzerinde Toroslar Belediyesi'nin logosu bulunan çini işlemeli kahve fincanı armağan etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------- -Kalabalığın görüntüsü -Belediye Başkanı Hamit Tuna gelirken -Tuna gençleri selamlayıp birlikte fotoğraf çektirirken -Tuna, konuşurken -Havai fişek gösterisi -Emre Aydın sahneye gelirken -Emre Aydın şarkı söylerken -Konsere katıların görüntüsü -Oynayan gençler -Pankart açanlar -Başkan Tuna, Emre Aydın'a çiçek verirken (BOYUT:584,95 mb) (SÜRE:04,51 DK) Haber-Kamera: MERSİN; (DHA) ============================= Yangında yanan iş yerlerini belediye inşa edecek Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü gecesinde yangın çıkan Oduncular ve Keresteciler Sitesi'ni ziyaret etti. Başkan Demirkol, yanan iş yerlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi. Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncular ve Keresteciler Sitesi'nde, geçen 22 Ağustos’ta yangın çıktı. Yangın haberini alan Başkan Fevzi Demirkol da, hemen olay yerine giderek esnafın yanında oldu. Başkan Fevzi Demirkol, yangın haberiyle birlikte kurduğu kriz masasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı, su sıkma özelliği olan arazözler ile kamyon ve iş makinelerini olay yerine yönlendirdi. Yangın yerine yönlendirilen çok sayıda arazöz, yangını söndürme ve soğutma çalışmalarında, itfaiye ve diğer kamu kurumlarına ait araçlarla birlikte görev aldı. Yangın söndürme ve soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte oluşan enkaz, Haliliye Belediyesi'nin iş makinesi ve kamyonlarıyla yangın yerinden taşındı. Başkan Fevzi Demirkol’a, olay anından itibaren esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Oda Başkanı Hadi Öğe, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Talihsiz kazada, Belediye Başkanımız sayın Fevzi Demirkol, yangının çıktığı andan itibaren olayı takip etti. Başkanımız ekibiyle birlikte bizi yalnız bırakmadı. Başkanımız, hasara tespiti ve esnafla görüşmek için odamızı ziyaret etti. Bunun için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendisini taktirle karşılıyoruz.ö