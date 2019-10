YURT BÜLTENİ - 6

Görüntü Dökümü

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)

KUMLUCA'DA KAMERA SAYISI ARTTIRILIYOR

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki güvenlik kamera sistemi sayısı artırılıyor. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Kumluca'mızı 7/24 gözlemleyip, asayişin ve bölgemizin huzuru için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Kumluca'da polis bölgesindeki güvenlik kameraları sayısının artırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Şu an Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 23 kamerayla ilçemizin 7 noktasında şehir içi güvenliğini sağlamaktayız. Şu an kurulumu devam eden 29 noktada 190 kameramızla Kumluca'mızı 7/24 gözlemleyip, asayişin ve bölgemizin huzuru için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İlçe giriş ve çıkışlarındaki 3 noktada bulunan Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) 5 nokta daha ekleyeceklerini aktaran Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Bölgemizin giriş ve çıkışları daha sağlıklı kontrol edilecektir. Kurulan kameralarımızın görüş açıları daha geniş olması sebebiyle gözümüzden birçok olayın kaçmaması sağlanacaktır. Kayıtlar 4K kalitesinde olup, araçtaki bütün ayrıntıların fotoğraflarını alma imkanımız bulunmaktadır. PTS kameralarımız ile yapılan kayıtlar 2 yıl süreyle muhafaza edilmekte olup KGYS kayıtlarımız ise 2 ay süreyle kayıt depolayabiliyoruz" diye konuştu.

Bütçesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından karşılanan kamera sisteminde Aselsan'ın tamamen yerli teknolojisinin kullanıldığını vurgulayan Cemil Doğan, şöyle dedi:

"Şu an yapılan çalışma anbean Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da takip edilebilmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezi'miz ile irtibata geçerek şüpheli gördükleri araç, kişi ve kişilerin bilgilerini vermelerini rica ediyoruz. Kumluca'mızın huzur ve güvenliği için teşkilat olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Yeni kurulan kamera sistemimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim."

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA, (DHA)

