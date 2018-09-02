YURT BÜLTENİ -8

Efsane güreşçi Ahmet Taşçı: Yuhaladılar, üçüncü kemerden oldum Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Tarihi Kırkpınar güreşlerinin efsane güreşçisi Ahmet Taşçı, "Kırkpınar güreşlerinden 2 altın kemerle döndüm. 1999 ve 2000 yıllarında birinci oldum. 2001 yılında seyirciler yuhalayınca bıraktım. Bu şekilde üçüncü altın kemerden oldum" dedi. Karamürselli efsane güreşçi Ahmet Taşçı, Karamürsel Belediyesi Levent Erdoğan Spor Kulübü'nde yeni güreşçiler yetiştiriyor. Ahmet Taşçı, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte denize girerken, çimenlerin üzerinde de birlikte yağlanarak güreş tuttu. Güreşe başladığı yıllarda hedefinde başpehlivanlık olduğunu söyleyen Ahmet Taşçı, "Güreşmeye Karamürsel'de Kadir Birlik ustanın yanında başladım. Karamürsel'de ben başladığımda bir altın kemer sahibi Aydın Demir vardı. Aydın Demir'in de çırağı Kadir Birlik. O dönemde Aydın Demir bu işi bırakmıştı. Tabi hedefimizde başpehlivan olmak vardı. Bu yüzden büyük ortadan başladım. 1985 yılında Edirne'de ilk turda yenildim ama bir sonraki yıl Kırkpınar'a ikinci gidişimde büyük orta birincisi oldum. Oradan başaltına terfi ettim. 1987 yılında başaltı birincisi oldum ve oradan başa terfi ettim. 1988'de baş beşincisi oldum. 1989'da baş üçüncüsü, 1990'da birinci, 1991'de birinci, 1992'de birinci olarak bir altın kemer sahibi oldum. 1993'te dördüncü kez birinci olduktan sonra 1994 yılında finalde çok yuhaladılar. Ben de rakibimin elini kaldırarak maçı bıraktım. Sonra 1995, 1996 ve 1997 yıllarında tekrar birinci olarak ikinci altın kemeri aldım. Yoluma devam ederken 1998 yılında yine çok yuhaladıkları için yine finalde maçı bıraktım. 1999 ve 2000 yıllarında da yine birinci oldum. 2001 yılında seyirciler yine yuhalayınca, yine bıraktım. Bu şekilde üçüncü altın kemerden oldum. Böyle bir güreş hayatımız oldu" dedi.

'BENİM KADAR ALTIN KEMER SAHİBİ OLAN ŞU ANDA YOK'

Ahmet Taşçı, yağlı güreşlerde kendisinin kadar altın kemer sahibi olan kimse bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Edirne'den 2 altın kemerim, Antalya Elmalı'dan 1 altın kemerim, Antalya Kemer'den altın kemerim, Kağıthane'den altın kemerim, Kocaeli Büyükşehir'den altın kemerim, Balıkesir Kurtyeri Güreşleri'nden 2 altın kemerim, Ankara Büyükşehir'den altın kemerim, Tokat Pazar'dan altın kemerim var. Tam bilmiyorum ama bir 10-15 tane altın kemerim var. Arada unuttuklarım var. Benim kadar altın kemer sahibi olan şu anda yok. Kırkpınar'da Cumhuriyet tarihinin rekortmeniyim. Kırkpınar'da Cumhuriyet tarihinde altın kemer alan 4 kişi var. Birincisi Ordulu Mustafa Bük, ikincisi Karamürselli Aydın Demir, üçüncüsü Denizlili Hüseyin Çokal, dördüncüsü de benim. Ama bende iki tane var. Bugüne kadar 4 kişiye 5 altın kemer çıkmış geçtiğimiz yüzyılda Edirne'den."

Kurallar gereği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ebedi altın kemerin sahibi olmak için 3 kez üst üste başpehlivan olmak gerekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Taşçı ile röp

-Ahmet Taşçı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile güreş tutması

-Ahmet Taşçı'dan detaylar Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Dinçer AKBİR-Karamürsel-DHA =================================== Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan midibüsün sürücüsü ile İzmir'den Karadeniz turu yapmaya gelen 10 öğrenci yaralandı. Çevredekiler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu, zamanla yarışıp, kurtarma ekiplerine yardım etti. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Söğütlü Mahallesi'nde sahil yolunda meydana geldi. İzmir'den Karadeniz turu için bölgeye gelen 16-18 yaş grubu toplam 19 öğrencinin bulunduğu, Trabzon'dan Giresun yönüne giden Ziya Öztürk yönetimindeki 61 S 1602 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden M.Ö. yönetimindeki TIR'ın, 33 F 4568 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Minibüsün ön tarafı hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından midibüste yaralanan 10 öğrenci ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada midibüste sıkışan sürücünün kurtarılması için ise çevredekiler seferber oldu, kurtarma ekiplerine yardım etti. Ağır yaralanan midibüs sürücüsü, yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü

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-Kazadan genel ve detaylar Fatih TURAN / TRABZON- AKÇAABAT =============================== Perge'de masalsı gösteri Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından '2018 Perge Yılı' kapsamında organize edilen 'Pasha Dance Theater' tiyatral dans gösterisi, Perge Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Serpil Sunay'ın yapımcılığını üstlendiği Pasha Dance Theater, dün gece Perge Antik Kenti'nde masalsı bir gösteri sahneledi. 55 kişinin sahnede yer aldığı grup, tiyatral dans gösterisi sergiledi. Gösteriyi izlemeye gelen Vali Münir Karaloğlu, 2018 yılının 'Perge Yılı' ilan edilmesinden dolayı antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vali Karaloğlu, "Hedefimiz Perge'nin tanıtılması. Perge'nin tekrardan insanların gündemine alınması. Yapılan etkinliklerle, restorasyon çalışmalarıyla Perge'nin hiç olmadığı kadar hem Türkiye gündemine, hem de dünya gündemine girmesini sağlamak. Bu sene belki hedeflediğimiz rakamlara ulaşamasak da Perge bundan sonra hiç olmadığı kadar daha çok gündemde olacak, daha çok ziyaret edilecek" diye konuştu.

'Perge Yılı'nın sadece 2018 meselesi olmadığını belirten Vali Karaloğlu, "2018'de temamız Perge, ama asıl hedefimiz bundan sonraki bütün süreçlerde Perge'yi daha aktif bir şekilde turizmde, sanatta, tarihte kullanabilmek" dedi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise Perge Antik Kenti'nde stadyum içinde gösteriyi düzenlediklerini, bu organizasyonun Antalya'nın tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı. Gül Ege, şunları söyledi:

"1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Perge'den sesleniyoruz. Geçmişte medeniyetlerin güçlü bir şekilde yaşadığı ve kültürünü aktardığı, şimdi de turizm yoluyla tüm dünyaya bu kültürü taşıdığı güzel antik kentimiz Perge'deyiz. Perge'yi ilk yöneten kadın belediye başkanı, tarihteki ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna'nın şehrinde barış mesajını bir kadın algısıyla dünyaya vermeyi hedefliyoruz. Bu güzel gecede 1800 yılın ardından, taş oturaklarda Pergelilerden sonra Antalyalılar oturacak."

Pasha Dance Theater Yapımcısı Serpil Sunay da gösterinin çalışmalarına 10 yıl önce başladıklarını belirterek, Antalya'ya gelen ziyaretçileri Perge Yılı'nda Perge'yi görmeye davet etti. Serpil Sunay, "55 kişilik bir ekiple sahne alıyoruz. Biz 10 sene önce başladık çalışmalara, bir 4 sene de bunun altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Son 6 yıldır da sahne alıyoruz. Perge Yılı çok önemli, burası çok değerli bir yer. Yurt dışından gelen bütün ziyaretçilerin burayı görmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Gösteriyi Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve yaklaşık 1400 kişi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gösteriye gelen ziyaretçilerden görüntü - Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun konuşmasından görüntü - ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege’nin konuşmasından görüntü - Pasha Dance Theater Yapımcısı Serpil Sunay’ın konuşmasından görüntü - Pasha Dance Theater ekibinin dans görüntüleri - Detaylar 549 MB /// 05.00 HABER- KAMERA: Berkay KUNT- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ==================================== Şanlıurfa’da park halindeki otomobil yandı Şanlıurfa’da park halindeki Suriye plakalı otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde olan Suriye plakalı otomobilin motor bölümünde elektrik kontağı yüzünden yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilden yüksel alevler

- Olay yerine itfaiye ekipleri gelmesi

- Yangına müdahalede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

58 MB ========================== Kapıkule'de 14 kilometre TIR kuyruğu Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 1423 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, yollarda bekleyen sürücüler kuyruklara tepki gösterdi. İhracat ürünlerini TIR'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler TIR parkı dışında yaklaşık 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da TIR sürücüleri 5 kilometre kuyruğa neden oldu. TIR sürücülerinden Ercan Yeşilyurt, her Kapıkule'ye geldiğinde kuyruk olduğunu belirterek, "Almanya'ya doğru yola çıktık. TIR sürücülerinin bir rahatlığı olmaz. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar var kuyruklara dayanmaya çalışıyoruz. Hayatımız yolda geçiyor, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Şuan Kapıkule'de dün akşam girdim sıraya, muhtemel bu akşam çıkarım. Döviz yükselince ihracat çok ama ithalat durdu. Şimdi gittiğimizde geriye boş dönüyoruz. Önceden beri kuyruklar vardı, bundan sonra da olacak" dedi. Macaristan'a yük taşıyan TIR sürücüsü Ahmet Ünal da kuyruklardan yakınarak, "Kuyruklar bizim için çile demek. TIR'lara eziyet veren tarafı her yerde beklemek. Macaristan'a doğru yola çıktık. İki gündür kuyruktayım, bazen sistematik, bazen gümrüklerin yavaş çalışması ama mutlaka kuyruk oluyor. Ben yaklaşık 17 saattir kuyrukta bekliyorum. Sıra devam ettikte bizde takip ediyorum. Bu işin en çok insanlara dokunan kısmı beklemek" şeklinde konuştu.