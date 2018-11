YURT BÜLTENİ -8 

Almanya'da yayın yapan televizyon kanalında geçen hafta yayınlanan 'The Voice' yarışmasına katılan Sinem Uraz, performansıyla programa damgası vurdu. Programın bu sezonki en dikkat çeken performansına imza atan Sinem Uraz, Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısını söyledi. Performansıyla Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başardı, stüdyodakileri kendine hayran bıraktı ve ayakta alkışlandı.

Denizlili ailenin Almanya doğumlu kızları 18 yaşındaki Sinem Uraz, Alman televizyon kanalında yayınlanan 'O ses Türkiye'nin Almanya'daki versiyonu olan 'The Voice' programında söylediği 'İsyan' şarkısıyla bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarıp, ayakta alkışlandı. Almanları kendine hayran bırakan Uraz'ın Denizli'de yaşayan babaannesi ve akrabaları da 'Kara Kız' diye hitap ettikleri Uraz ile gurur duyuyor.

'ÇİN'E PİŞMANİYE GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çin'e de kısa bir süre sonra pişmaniye ihracat edeceklerini belirten Şahin, "İngiltere bizim önemli bir pazarımız, Almanya'ya ihraç yapıyoruz orası bizim için çok önemli bir bölge. Suudi Arabistan'a göndermeye başladık, birkaç tane müşteriden daha talep aldık oraya gönderiyoruz. Çin'e göndermeye çalışıyoruz birkaç müşteriyle ilişki halindeyiz, inşallah oraya da ihraç yapacağız. Bizim firmamızın 14 tane ülkeye ihracatı var. Kocaeli'deki tüm üretici firmalarla beraber yaklaşık 50 ülkeye Kocaeli'nden pişmaniye gönderiyoruz. Kocaeli'de aylık olarak 100 tona yakın ihracatımız var. Bu lezzeti elimizden geldiğince herkese sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İSOTLU PİŞMANİYE

Şahin imalathanelerinde isotlu pişmaniyeyi denediklerini söyledi. İsotlu pişmaniyenin tutulduğu taktirde seri üretimine gireceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Şu anda üretimde olan 20'ye yakın pişmaniye çeşidimiz var. Tüm dünyaya ve tüm damak tatlarına hitap ettiğimiz için her bölgeye, her yöreye hitap edelim dedik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi acıyı seven bir bölge, biz de dedik ki acıyla tatlı birleşince nasıl bir şey çıkıyor, ilk defa isotlu pişmaniyeyi denedik. Beğenilir ve tutulursa seri üretimine başlamayı düşünüyoruz."