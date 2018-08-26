YURT BÜLTENİ -9

Bayram tatili dönüşü kaza: 1 yaralı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bayram tatilinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Sapanca Güldibi mevkiinde meydana geldi. Bayram ziyareti için gittikleri Zonguldak'tan İstanbul'a dönen Şükran Karaman (48) idaresindeki 34 JE 0475 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Şükran Karaman ve kızı yaralanmadan kurtulurken, sürücünün eşi Abdülkadir Karaman (53) yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdülkadir Karaman tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü

-Yaralının sedyede ambulansa konulması

-Takla atan araçtan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sürücünün aracından eşyalarını toplaması

-Genel ve detaylar HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) ====================== Takla atan otomobilin sürücüsü öldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Samet Şen, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Ödemiş-Kiraz Karayolu Türkönü Mevkisi'nde meydana geldi. Kiraz'dan Ödemiş yönüne seyir halinde olan Samet Şen, kullandığı 09 RU 816 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki çukura girip, takla attı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kazaya yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şen'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Kazada ölen Samet Şen'in fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntü

-Otomobil sürücüsü Samet Şen'in cesedi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) ========================== AbartıIı egzozdan işlem yapılan araçların videosu sosyal medyada

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, abartı egzozdan işlem yaptıkları araçların videosunu sosyal medyadan paylaştı. İl Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 2018 ayının ilk 8 ayında 185 araca abartı egzozdan işlem yaptı. Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabı twitterdan, ceza kesilen araçların videosunu paylaştı. Videoda polislerin abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik yaptığı denetimler yer aldı. Abartı egzoz ile mücadelelerinin süreceğini ifade eden Turanlı, açıklamasında, "Zonguldak’ta 2017 ilk 8 ayında 81, 2018 ilk 8 ayında ise 185 araca abartı egzozdan işlem yapıldı ama 'Gürültücülük' adeta salgın bir hastalık gibi. Önleyici hekimliğe özel bir reçeteye ihtiyaç var. Gürültü müptelalarına yönelik çalışmalara daha da yoğunlaşacağız" dedi.

Turanlı, paylaştığı videonun sonuna whatsaap ihbar hattını da ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Emniyet müdürünün paylaşımı Süre 45 saniye/3 mb HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK =================================== Ayazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında bulunan Ayazma Mesire Yeri, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Sıcak havadan bunalan ve deniz yerine doğayı tercih edenlerin adresi, serin havası ve buz gibi suyuyla Ayazma oldu. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale sınırları içinde kalan ve bin pınarlı dağ olarak bilinen Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarındaki Ayazma Mesire Yeri'ne akın etti. Endemik bitki çeşitliliği ve bol oksijeniyle ünlü Kazdağları'nın Ayazma Mesire Yeri'nde piknik yapan vatandaşlar, keyifli saatler geçirdi. Vatandaşlar, Kazdağları'ndan gelen buz gibi suyun aktığı dere yatağındaki masaları doldurdu. Vatandaşlar, mangal yakıp, piknik yaptı, ayaklarını Kazdağlarından gelen buz gibi sulara sokarak serinledi. Doğal güzelliklerini görmenin keyfini yaşadı.

Bazı vatandaşlar, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Ayazma Mesire Yeri'nde yer bulmakta güçlük çekti. Yöreye gelen tatilciler, ilçenin ünlü elması ve Bayramiç Beyazı olarak bilenen tüysüz şeftalisini de tatma imkanı buldu. Ayazma Mesire Yeri'nde yaşanan yoğunluk, bölge esnafının yüzünü güldürdü.