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Yurt dışı çıkış harç pulu alımında yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı çıkış harç pulu alımı için yeni bir uygulamayı pilot olarak İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı çıkış harç pulu alımı için yeni bir uygulamayı pilot olarak İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirdi. Özel bir yazılımla oluşturularak havalimanına yerleştirilen makineler sayesinde yolcular artık sıra beklemeden harç pulu alabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda yolcuların aldığı harç pulu için bir süredir üzerinde çalıştığı yeni bir uygulamayı İstanbul Havalimanı’nda pilot olarak devreye soktu. Özel bir yazılım kullanıldığı toplam 10 makine havalimanının belirli bölgelerine yerleştirildi. Bu sayede yurt dışına çıkacak yolcular sıra beklemeden saniyeler içerisinde harç pulunu alabilecek.
Makinelerde nakit ve kredi kartının yanı sıra NFC olarak adlandırılan temassız ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla da ödeme yapılabilecek. İstanbul Havalimanı’nda 10 adet cihazla başlatılan uygulama önümüzdeki günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da 6 adet uygulama noktasıyla devam edecek. Vatandaşlar, bu sayede 7 gün 24 saat yurt dışı çıkış harç pullarına kolaylıkla ulaşabilecek. Uygulama üzerinde yolcular yek seferde 10 harç puluna kadar işlem yapılabilecek.

Yeni harç pulu tasarlandı
Yeni harç pulları daha önceki pullara oranla hem daha büyük hem de daha dayanıklı olarak tasarlandı. Standart kredi kartı boyutundaki yeni tip pullar Yavuz Sultan Selim Köprüsü resmini taşıyor. Darphane tarafından basılan ve değerli kağıt özelliği taşıyan pullar özel güvenlik ögelerine sahip. Pullar tek kullanımlık olup yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz ediliyor. Kullanılan pullar, görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak iptal ediliyor.

Yolcular saniyeler içinde harç pulu almaktan memnun
İstanbul Havalimanı’nda kurulan cihazlardan harç pulu alan ilk yolculardan biri olan Erdem Genç, “Daha önce gişeden alıyordum, şimdi ise ATM’den alır gibi aldım. Hızlı ve güzel oldu. Bazen kuyruk falan olabiliyordu ama şuan çok kolay oldu. Herhalde 5-10 saniye içerisinde hallolmuştur” dedi.
Havalimanında yolcuların kullanımına sunulan cihazın çalışma sistemini basın mensuplarına anlatan cihazdaki yazılımın tasarımcısı Yazılım Mühendisi Harun Gümüşdoğrayan, “Makinenin yapımında teknik olarak görev aldım. Tüm yazılımlarını yazım. Türkiye genelinde bir ilk uygulama. Harç pulunu burada daha hızlı verebilmek ve veznedeki yoğunlukları azaltabilmek adına yapılan bir proje. Uzun bir çalışma sonucu ortaya çıktı ve gayet başarılı oldu. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak. Cihaz nakit ve kredikartı ile işlem yapabiliyor. Aynı zamanda temassız işlem yapabilir. En büyük artısı çok hızlı işlem yapabilmesi. Hiç kuyruk beklemeden istediğiniz adeti alabiliyor. Yaklaşık 30 saniye içinde bütün işlem bitiyor” şeklinde konuştu.
Sistemin ilerleyen dönemde yurt genelindeki diğer havalimanlarına da yerleştirilmesi hedefleniyor.

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