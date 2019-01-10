1-Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Günümüzde öğrenciler ve aileler yurt dışında eğitim almak için danışmanlığa ihtiyaç duyduklarının çoğunlukla farkındalar. Eğitim danışmanlığı alırken güvenilir bir firma ile buluşmak çok önemli. Örneğin işini layığı ile yapan bir danışmanlık şirketi, temsil ettiği okulların büyük kısmını ziyaret etmiş ve programlarını da incelemiştir. Ve en önemlisi de geçmiş öğrenci deneyimlerine de hakimdir. Böylece öğrencinin kariyer hedeflerine uygun olarak hangi okulların hangi programlarının en uygun bütçeler ile tercih edilebileceği konusunda doğru yönlendirmeler yapabilir. Okul dışında gidilecek şehir ve ülkedeki yaşam koşullarını da bilir ve daha yurt dışına çıkmadan önce öğrencinin psikolojik olarak hazır hissetmesine de destek sağlanır. Ayrıca vize alma sürecinde de öğrencileri en doğru şekilde yönlendirip, yanlış ve eksik evraklardan dolayı yaşanan vize retlerinin önüne geçebilir.

Bu yüzden öğrenciler güvenilir, uzman, yetkin ve uluslararası kabul gören etik kurallar ile çalışma anlayışında hizmet veren bir firmadan danışmanlık almalılar. Biz de DinamoEdu olarak resmi olarak temsil etmiş olduğumuz çok geniş okul yelpazemizin verdiği avantaj dolayısı ile tüm bu hizmetleri öğrenciden hiçbir ek hizmet bedeli olmaksızın yerine getiriyoruz.

2-Dünya ve Türkiye’de sektörü karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklar bulunuyor? Yurt dışı eğitim danışmanlığı sektörü giderek artan talebe istinaden büyük bir hızla büyüyor. Günümüzde örneğin lise eğitimi için yurt dışını tercih eden öğrenci sayısı giderek artıyor. Dünya geneline baktığımızda özellikle gelişmiş ekonomilerde işin ehli olmayan kişilerin eğitim danışmanlığı yapmaları çok zor hatta imkansızdır. Öğrencilerin geleceklerini belirleyecek aynı zamanda ailelerin evlatlarını emanet ettikleri bu çalışma alanında iş yapmak için Türkiye’de herhangi bir sertifikasyona ihtiyaç yok. Biz bu konuda Türkiye’de herhangi bir zorunluğumuz bulunmamasına rağmen CCEA sertifikasyonunu alarak ve en önemlisi bu sertifikasyon kapsamındaki etik kurallara bağlı kalacağımız konusunda taahhütte bulunarak işin ciddiyetinin farkında olduğumuzu gösterdik. Çalışmalarımızı bu bilinçle devam ettirmekteyiz. Yurt dışı eğitim tercihlerinde lise programlarının payı ne kadar? Gençlerin daha lise çağına gelmeden kendilerine bir yol çizerek hedef belirlediği bir dünyada yaşıyoruz. İleride yapacağı meslek ve bu mesleği yapacağı uluslararası dev şirketleri bile belirliyorlar. Aynı zamanda yabancı dil onlar için standart bir gereklilik halini aldı. Özellikle bir yabancı dili küçük yaşta öğrenmenin avantajının yanı sıra yabancı lise diplomaları ile yurt dışındaki yüksek okullara daha kolay kayıt olabilme imkânı bu tercihlerde belirleyici olmaktadır. Bu bakımdan yurt dışında lise eğitiminde talep artışının devam edeceğini ön görmekteyiz.

Yurt dışı eğitiminde en fazla hangi ülkeler tercih ediliyor? Uluslararası bağlamda en çok konuşulan dil tartışmasız İngilizce olduğundan ana dili İngilizce olan Kanada, İngiltere ve ABD gibi ülkeler ön plandadır. Bu ülkelerdeki eğitim standardı da çok yüksek olduğundan tercihler bu doğrultuda yapılmaktadır. İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler de öğrencilerin ilgisini çekiyor. DinamoEdu’nun Kanada ofisini açmanızın sebebi nedir? Kanada eğitim alanında hangi avantajlara sahip? Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde Kanada istikrarlı bir şekilde, dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en iyilerini açıklayan US News & World Report ve Wharton Business School tarafından hazırlanan 2018 raporunda da Kanada yaşam kalitesi olarak birinci sırada yer alıyor. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına ev sahipliği yapması dolayısı ile eğitim alanında dünyanın en iyi üç ülkesi arasında yer alan Kanada öğrencilerin tercihi olmaya devam edecektir. Kanada dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapıyor ve mezuniyet sonrası iş imkanları yaratma konusuna da özel önem veriyor. Biz de DinamoEdu olarak hem İstanbul’da hem de Kanada Toronto’da öğrencilere yurt dışı eğitimi için danışmanlık veriyoruz. DinamoEdu olarak şirketimizin de bulunduğu Kanada odaklı eğitim kurumları ile ilişki geliştirmeye ve temsilcilik almaya özel bir önem veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimize Kanada Eğitim Danışmanlığı Sertifikasyonu (CCEA) çalışma prensipleri kapsamında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu sertifikasyonun gerektirdiği etik ilkelere her daim bağlı kalarak faaliyet göstermekteyiz.