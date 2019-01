Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Dünyada eğitim standardı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaların hepsinde Kanada istikrarlı bir şekilde, dünyanın en iyi eğitim veren ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en iyilerini açıklayan US News & World Report ve Wharton Business School tarafından hazırlanan 2018 raporunda da Kanada yaşam kalitesi olarak birinci sırada yer alıyor. Dünyanın en iyi eğitim kurumlarına ev sahipliği yapması dolayısı ile eğitim alanında dünyanın en iyi üç ülkesi arasında yer alan Kanada öğrencilerin tercihi olmaya devam edecektir. Kanada dünyanın en önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapıyor ve mezuniyet sonrası iş imkanları yaratma konusuna da özel önem veriyor. Biz de DinamoEdu olarak hem İstanbul’da hem de Kanada Toronto’da öğrencilere yurt dışı eğitimi için danışmanlık veriyoruz. DinamoEdu olarak şirketimizin de bulunduğu Kanada odaklı eğitim kurumları ile ilişki geliştirmeye ve temsilcilik almaya özel bir önem veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimize Kanada Eğitim Danışmanlığı Sertifikasyonu (CCEA) çalışma prensipleri kapsamında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu sertifikasyonun gerektirdiği etik ilkelere her daim bağlı kalarak faaliyet göstermekteyiz.

Yurt dışı eğitim danışmanlığında DinamoEdu’nun farklı hizmetleri nelerdir?

DinamoEdu olarak Toronto ve İstanbul ofislerimizde temsilciliğini yaptığımız okullar ile öğrenciler arasında köprü kurarak öğrencinin isteğine göre en doğru okulu bulmaya çalışıyoruz. DinamoEdu’yu öğrenci ve öğrenci ailesi perspektifinde bakmak suretiyle sektörde yer alan çok sayıda danışmanlık şirketinden farklı işler yapmak üzerine kurduk. Dünyanın hemen her yerindeki en prestijli okullara öğrenci gönderebilecek çok geniş ve sağlam bir alt yapıya sahibiz. Her zaman uzmanlaşmanın önemine çok inanıyoruz. Bu nedenle DinamoEdu olarak şirketimizin de bulunduğu Kanada odaklı eğitim kurumları ile ilişki geliştirmeye ve temsilcilik almaya özel bir önem vererek odaklandık. Şu an Kanada başta olmak üzere ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda gibi dünyanın İngilizce konuşulan tüm ülkelerinde lise, kolej, üniversite ve dil okulları ile temsilcilik anlaşmalarımız bulunuyor.