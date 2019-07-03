Yurt dışı eğitimi için öğrenci ve velilere YEDAB’dan uyarı

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) yurt dışında okumak hayalinin hiç de ucuz olmayan bir maliyet gerektirdiğine dikkat çekerek öğrencilerin ve velilerin güvenilir ve işini iyi bilen bir yurt dışı eğitim acentesi ile bu işe koyulmasının daha doğru olacağı uyarısını yaptı.

YEDAB Başkanı Osman Yılmaz yaptığı açıklamada, öğrencilerin hem kayıt sürecinde hem de sonrasında mağdur olmamaları açısından destek ve beraber çalışmayı düşündükleri yurt dışı eğitim acentelerini iyi araştırmaları uyarısını yaparak gerekirse derneklerine arayan veli ve öğrencilere Türkiye’nin bir çok ilinde faaliyet gösteren üyeleri olan Yurt dışı Eğitim acentelerine yönlendirebileceklerini belirtti.

Öğrencilerin yoğun olarak Kanada, İngiltere ve eski Doğu Avrupa ülkelerindeki üniversitelere tercih ettiklerini belirten Osman Yılmaz dil seviyesi yeterli olmasa bile Türk öğrencilerin şartlı ön kabuller ile bu üniversitelere kayıt olduğunu ve sonrasında dil yeterliliğine ulaştığını belgelemesi ile üniversiteye devam edebildiğini kaydetti. Yılmaz, "Türkiye’deki üniversite sınav sonucunun sadece Almanya için gerekli olduğunu bunun dışındaki ülkeler için üniversite sınavını kazanmanın bir şart olarak öğrencilere sunulmamaktadır” dedi.

Yılmaz, gerek dil eğitimi gerekse üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden öğrenci ve velilerin çalışacakları acenteyi ilk baştan araştırırlarsa sonrasında mağdur duruma düşmeyeceklerini ifade etti.



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